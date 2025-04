La encuesta más confiable de Gran Hermano anticipó la eliminación más esperada por los fanáticos

Hasta que Santiago del Moro no empiece a abrir los sobres con los nombres de los salvados, el frío correrá por la espalda de Ulises, Chiara, Martina, Eugenia, Gabriela, Selva y Catalina .

Gran Hermano El público de Gran Hermano ya tiene claro quién debe ser eliminado este domingo. Web

LAS ENCUESTAS DE GRAN HERMANO SON DEMOLEDORAS Y ANTICIPAN UNA SALIDA DE ALTO IMPACTO

Como se dice siempre, se trata de encuestas y no de la "verdad", que está solamente en los votos que recibe Telefe. La primera que debería tranquiizarse pues prácticamente no tiene chances de irse es Eugenia, que no para de crecer y ya está también entre los candidatos a llegar lejos.