La drástica operación a la que Jénifer de Gran Hermano se va a someter: "Me quiero volver..."

El impacto de las palabras de Jénifer

Desde su cuenta de Instagram, Jenifer intentó llevar tranquilidad a sus seguidores, pero su mensaje generó aún más polémica. A través de sus historias, la influencer explicó el motivo de su reciente visita al cirujano, una consulta que nada tenía que ver con la salud de Giuliano, sino con una decisión estética personal. “Para los que me están preguntando por qué fui al cirujano, es porque me quiero volver a sacar pecho”, afirmó mientras señalaba su escote. “Las tengo gigantes, no me gustan. No me las aguanto más. Quiero achicármelas”, comentó con total sinceridad y sin perder la sonrisa.