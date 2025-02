Ke Personajes vuelve al festival de Santa Rosa para refrendar el compromiso con el público

El duro descargo de Cecilia Milone por el escándalo con su pasado y Chico Novarro: "No me acosen..."

Noir, genio y figura

La agrupación está liderada por Emanuel Noir, quien aporta su distintiva voz y carisma al frente de la banda. Nacido el 18 de noviembre de 1989 en Entre Ríos tuvo una vida que al día de hoy es testimonio de resiliencia y transformación, ya que enfrentó desde temprana edad las dificultades de un entorno complejo. A los 13 años, tras la pérdida de su familia, comenzó a consumir marihuana, lo que posteriormente derivó en el uso de psicofármacos, alcohol y cocaína. Estas adicciones lo pusieron al límite, llevándolo a tener varios intentos de suicidio, una sobredosis y problemas legales.

“Me encontraba sumido en la paranoia, presenciaba imágenes horribles y mi mente estaba completamente agotada. Mi única solución en ese momento era quitarme la vida. Ese día tenía una escopeta cargada y estuve a punto de mirarme por última vez en el espejo”, reveló en el programa sobre adicciones llamado Seres libres.

“La droga es una cosa muy seductora, es un mundo rosa en los primeros pasos, que después termina siendo oscuro—dijo Noir en una entrevista con Filo.news en febrero de 2021—. Yo comencé a los 14 años, tengo 32 hoy, y delante de los ojos de Dios desde septiembre del año pasado, recién hasta el día de hoy no consumo una gota de alcohol ni nada, pero la droga es algo muy brutal”. Tras pasar por rehabilitación, se inició en el oficio de albañil.

Videos controvertidos y violencia

Emanuel Noir fue protagonista de un par de videos controversiales. Uno de ellos data de diciembre de 2023, cuando fue detenido tras golpear a unos sujetos en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

Según la información de ese entonces, la discusión comenzó cuando el artista bajó de su automóvil portando una manopla e inició una pelea con otro hombre. A través de redes sociales se difundió un video en el que se aprecia a Noir tendido en el piso, con sangre en su cabeza. Al intentar incorporarse en medio de tambaleos, el vocalista fue nuevamente agredido.

“Ajeno a mi trabajo, nadie puede faltarte el respeto, ni a mí o a una mujer, menos pegarle. Por eso me paré de manos en el boliche. Lo que opinen me importa poco. Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer”, sostuvo el cantante a través de su cuenta en Instagram, de acuerdo a lo que registró la publicación Culto. “Todo el mundo es perfecto y los únicos errores son míos?”, agregó en la misma red social en ese entonces.

El escenario volvió a repetirse en marzo de 2024, cuando el artista fue denunciado en Entre Ríos por golpear violentamente a un hombre, según consignó La Nación. En esa oportunidad, igual hizo sus descargos: “Lo que están queriendo ver no va a pasar porque… si yo tengo… esto me pasa siempre… Si tengo las de ganar, lo más probable es que nunca haya pruebas—dijo—. Si tengo las de perder, siempre. Me encantaría saber cómo fue la secuencia, para que todos vean y se rescaten de la jugada. La gente falta al respeto de una manera tan zarpada y busca eso para tener pruebas y querer hundirte cuando vos no perjudicás a nadie”, sostuvo.

“O sea, tan mediocres son de alma que literalmente necesitan del error ajeno. Rescátense que eso nunca va a pasar, ¿ok? Aunque se comploten cien mil contra vos, si Dios quiere que las cosas te vayan bien, te va a ir bien”, dijo para cerrar, de acuerdo a lo que recoge La Nación.

Cumbia y otros géneros

Ke Personajes se destaca en el género de la cumbia, aportando un estilo fresco y contemporáneo que ha resonado con audiencias de todas las edades. Su trayectoria incluye giras por Latinoamérica y Europa, consolidándose como una de las bandas más escuchadas en su género dentro de Argentina. Uno de sus grandes éxitos, "Adiós Amor & Oye Mujer", se viralizó en YouTube y otras plataformas digitales a finales de 2022. Este éxito fue un punto de inflexión que los llevó a una mayor proyección internacional.

SIn embargo, recientemente el cantante de Ke Personajes sorprendió con una versión propia de un emblemático tema pop rock de la banda Evanescence, “My Inmortal”. El 13 de diciembre pasado, coincidiendo con el cumpleaños de la cantante Amy Lee, Ema Noir en voz, Joel Brem en piano y Enzo Segovia en guitarra lanzaron una versión en castellano, que lleva el mensaje a un público más amplio. El videoclip de la canción, presenta una estética cinematográfica, en la que el cantante muestra su vulnerabilidad simbolizada por un hueco quemado en su ropa sobre el corazón.

Festival Nacional de la Cueca y el Damasco 2025

La 43ª edición del Festival Nacional de la Cueca y el Damasco contará con la participación estelar de Ke Personajes. El evento, que se llevará a cabo del 14 al 16 de febrero en el Predio Ventura Segura de La Dormida, Santa Rosa, y el público poderá disfrutar además de Soledad, Valentino Merlo y Lázaro Caballero entre otros artistas.

En una entrevista a la intendente Flor Destéfanis, resaltó que en esta ocasión el festival “es una edición para nosotros especial, porque tenemos predio propio. En algún momento se hizo en una escuela, cuando arrancó. Después fue mudando de espacio físico y últimamente teníamos que alquilar las canchas de los clubes para poder hacerlo. Así que era un sueño que tuviéramos un espacio propio con comodidad, amplio, con todos los servicios que se necesitan para lo que nosotros queremos y esperamos de nuestro festival”.

Además, destacó el valor histórico del predio, ya que fueron tierras cedidas por el General San Martín, que luego formaron parte del patrimonio de la familia Segura. Posteriormente el predio pasó a otras manos y los últimos dueños tomaron la decisión de venderlo.

“El predio total tiene 8 hectáreas, es muy grande.Tiene un sentido histórico y cultural importantísimo porque allí hay una casona de 120 años de antigüedad” destacó, y agregó “El municipio hizo un esfuerzo, adquirió el predio completo. En este momento se van a utilizar la mitad, prácticamente 4 hectáreas destinadas al escenario, patio gastronómico, patio de juegos infantiles y paseo de artesanos. A futuro pensamos recuperar la casona y convertirla en museo, hacer un camping con churrasqueras y piletas, canchas para distintos deportes, un auditorio, una granja educativa y un albergue para intercambio deportivo” A futuro pensamos recuperar la casona y convertirla en museo, hacer un camping con churrasqueras y piletas, canchas para distintos deportes, un auditorio, una granja educativa y un albergue para intercambio deportivo”

.

Originalmente concebido para resaltar y preservar la cueca cuyana, el festival también rinde homenaje al damasco, fruto característico de la zona. A lo largo de los años, la festividad ha evolucionado, incorporando diversas expresiones artísticas y culturales, pero siempre manteniendo su esencia y propósito inicial. Para los habitantes de Santa Rosa representa una oportunidad para celebrar su identidad, tradiciones y el trabajo comunitario que lo hace posible.

El festival, este año incluye una destacada selección de artistas:

Viernes 14 de febrero: Vendimia departamental "Postales de mi pueblo", con la participación de más de 100 artistas locales y foráneos.

Vendimia departamental "Postales de mi pueblo", con la participación de más de 100 artistas locales y foráneos. Sábado 15 de febrero: Presentaciones de Soledad y Ke Personajes, entre otros.

Presentaciones de Soledad y Ke Personajes, entre otros. Domingo 16 de febrero: Actuaciones de Lázaro Caballero y Valentino Merlo, además de artistas locales y ganadores de “Pre Festival” y “Santa Rosa Canta”

Actuaciones de Lázaro Caballero y Valentino Merlo, además de artistas locales y ganadores de “Pre Festival” y “Santa Rosa Canta” .

El festival no solo es una vitrina para artistas consagrados y emergentes, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y orgullo entre los santarrosinos. Cada edición es el resultado de meses de preparación y colaboración comunitaria, reflejando el compromiso de preservar y promover las tradiciones locales.

Costo de las entradas y cómo adquirirlas

Viernes 14 de febrero: Entrada libre y gratuita

Sábado 15 de febrero (Festival de la Cueca y el Damasco)

General (Sin Silla) $12.000.

Preferencial B $20.000.

Preferencial A $30.000.

Pack Familiar (4 Entradas) $40.000.

Domingo 16 de febrero (Festival de la Cueca y el Damasco)

General (Sin Silla) $12.000.

Preferencial B $20.000.

Preferencial A $30.000.

Pack Familiar (4 Entradas) $40.000.

Las entradas se pueden adquirir de forma online en entradaweb.com.ar.