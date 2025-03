Karla Sofía Gascón consumió, sin saberlo, limonada con marihuana en los Oscars y terminó mareada

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la actriz comenzó a sentirse extraña. " De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es cansancio, me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar", relató Gascón. Ante la preocupación, la actriz llamó a un amigo, pero el mareo no desapareció. "Empecé a tomar algo dulce para que me subiera la presión", explicó.

image.png Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar a mejor actriz por su papel en Emilia Pérez. Foto: EFE.

Al revisar la composición de la bolsa de chips y no encontrar nada fuera de lo común, Gascón no dejó de preguntarse qué había provocado su malestar. Fue entonces cuando decidió investigar la lata de limonada. "Reviso la lata de refresco y veo una imagen que decía que contenía THC", reveló la actriz, entre risas. "Me río ahora, aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio", bromeó, aliviada por no haber compartido la bebida con su hija.