Julio Mazzioti: el pianista mendocino adelanta en el teatro Independencia temas de su nuevo álbum

—¿Siempre has tocado solista o en algún momento has trabajado con otros músicos?

—En el 80% de mi carrera he tocado solo. Conciertos de solo piano, porque es un formato que me encanta. Tanto como espectador como eventual protagonista del concierto, digamos. Me encanta ese formato de piano solo. La figura del pianista autor en Estados Unidos, en Japón y en Europa es muy común, pero acá no tanto. Pero también he tenido la oportunidad de tocar con músicos invitados o de hacer colaboraciones. Por ejemplo, en Europa el año pasado toqué con una violinista polaca, que es la primera violinista de la Orquesta Sinfónica de Navarra (Anna Radomska). Con ella hemos hecho varios conciertos y tenemos incluso un proyecto hacer alguna grabación

—Y si tuvieras que dar una definición de tu música, ¿en qué registro te pondrías?

—Mi música es neorromántica, porque me identifico muchísimo con el romanticismo. Es la música que tiene melodía, a diferencia de la música de jazz o la música serial o la contemporánea, que están más bien centradas en algo más intelectual con escalas complejas y armonías disonantes. Lo mío es más bien la melodía. También me inclino por la música cinematográfica. Me gustan John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone, estos músicos son mis referentes. Ellos también trabajan con melodías y armonías clásicas. Me gusta definirme, entonces, entre la música cinematográfica y la música neo romántica.

Esta será la única presentación que Julio Mazziotti hará en Mendoza durante su gira 2025. Luego, a partir de mayo, realizara conciertos en España, Italia, Francia y Polonia. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma entradaweb.com o en la boletería del Teatro.