Julieta Navarro relató cómo se enteró que su exmarido, Lucas Jerez, se enamoró de otra mujer

En plena charla, el conductor le preguntó sobre cómo atravesó ese momento difícil y ella no esquivó la pregunta. Julieta y Lucas se conocieron en Mendoza , se enamoraron, se casaron y juntos iniciaron un camino profesional que los llevó a instalarse en Buenos Aires, luego en Paraguay, y más tarde regresar a la capital argentina.

Embed - JULI NAVARRO: LA DURA HISTORIA DE SU RELACIÓN PASADA

“En el medio del viaje me separo, porque él se enamoró de otra persona, me lo contó y nos separamos”, reveló. La confesión llegó por teléfono, en una charla que ella no olvidará.