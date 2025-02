John Leguizamo se sumó a la ola de críticas contra Karla Sofía Gascón: "Los españoles no son latinos"

"Como latina de piel más clara, estaba a salvo de la mayor parte del racismo externo que sufren otras personas latinas de piel más oscura en España. Pero eso no significa que no me discriminaran, que no me hablaran despectivamente de las 'colonias' o que no me gritaran 'sudaca' en el metro, un insulto para los latinoamericanos", afirmó la periodista sobre su experiencia en Barcelona. No solo se limitó a hablar de la discriminación contra los latinos sino también del racismo hacia los asiáticos y los pakistaníes.