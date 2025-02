El director de "Emilia Pérez" se distancia de Karla Sofía Gascón tras la polémica: "Se hace la víctima"

Las palabras del cineasta francés se dan en medio de la campaña de promoción rumbo a los Oscar, donde Netflix tomó la decisión de excluir a Gascón en la difusión del largometraje en los Estados Unidos . La plataforma aseguró que no financiará sus viajes ni los vestuarios a los distintos eventos de premiación.

“Por desgracia, está ocupando todo el espacio, y eso me entristece mucho. Me resulta muy difícil al recordar el trabajo que hice con Karla Sofía. La confianza que compartíamos, el excepcional ambiente en el plató que, efectivamente, estaba basado en la confianza”, comenzó.

“Y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un agujero. Porque lo que dijo Karla Sofía es imperdonable”, agregó.

Karla Sofía Gascón Karla Sofía Gascón pidió disculpas luego de que reflotaran publicaciones racistas.

“¿Por qué se hace daño a sí misma?”

Las declaraciones de Audiard continuaron. "Está en un camino autodestructivo en el que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa. ¿Por qué se hace daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y tampoco entiendo por qué está dañando a personas que eran muy cercanas a ella”.

“Pienso en cómo perjudica a los demás, en cómo perjudica al equipo y a toda esa gente que ha trabajado tan duro en esta película. Pienso en mí, pienso en Zoe (Saldaña) y en Selena (Gomez). No entiendo por qué sigue haciéndonos daño", comentó, asegurando que la intérprete afecta al trabajo realizado.

Sobre la situación en particular, en referencia a los polémicos tuits y los recientes comunicados de Sofía Gascón, aseguró que ella "se está haciendo la víctima. Está hablando de sí misma como una víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no hacen daño".