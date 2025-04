Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre la muerte de su hermana: "Hacía más de 10 años"

Luego de que bajara la espuma, fue la propia Jésica Cirio, quién por intermedio de sus historias de Instagram, reveló detalles y manifestó como tomó la noticia de la perdida de su hermana mayor . "Con relación al fallecimiento de mi hermana y viendo que en algunos medios están diciendo cosas que no son ciertas, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones".

Jésica Cirio Jésica Cirio hizo un descargo tras la muerte de su hermana mayor. Instagram

"Por respeto hacia ella y a la familia decidimos no hablar ni contar nada en su momento. Mi hermana no es conocida en los medios y, además, yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento. Espero sepan comprender", concluyó sin dar mucho más detalles.