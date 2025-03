Insólito: el cantante Maxi Trusso se lanzó sobre el público, nadie lo agarró y terminó en el suelo

El artista, conocido por éxitos como "Please Me" y "Nothing at All", se entregó a la emoción del show e intentó realizar un clásico ‘crowd surfing’, una maniobra en la que el cantante se arroja sobre los fans para que lo sostengan en el aire. Sin embargo, la reacción del público no fue la esperada, y Trusso cayó directamente al suelo.