Inédito: General Alvear presentará este miércoles una miniserie histórica hecha con IA

La miniserie "Alvear... historias que laten" busca llevar a la pantalla la historia y la identidad del departamento. La presentarán este miércoles.

Por Andrés Aguilera

La miniserie animada "Alvear… historias que laten" marca un hito cultural para General Alvear, al convertirse en el primer departamento de Mendoza en llevar su historia a la pantalla grande. El estreno está programado para este miércoles 13 de agosto, a las 21.30, en el Cine Teatro Antonio Lafalla, en lo que se anticipa como un evento histórico.

Impulsado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, el proyecto nació con la vocación de “preservar la identidad y difundir su cultura”, según señalaron sus impulsores. La producción se gestó a partir de un minucioso trabajo de recopilación histórica y la aplicación de innovadoras técnicas de animación mediante inteligencia artificial.

image

Sobre la miniserie

El corazón de "Alvear… historias que laten" está en “las historias que nos definen como pueblo”. Para conseguirlo, se desarrolló una exhaustiva investigación que incluyó archivos, documentos y bibliografía especializada. Cada relato fue verificado y contextualizado con rigor, antes de dar paso al proceso creativo.

El guion estuvo a cargo de Sergio Sendra y la dirección de Luciano Baca, quienes se enfrentaron al desafío de “transformar las historias en dibujos que cobraran vida y relatos que emocionaran”. Con las descripciones detalladas de escenarios y personajes, se recurrió a herramientas de IA avanzadas que permitieron recrear el Alvear de antaño: sus paisajes, edificaciones, vestimentas y atmósferas, explorando estilos artísticos que enriquecen la experiencia visual.

