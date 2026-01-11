Globos de Oro 2026: dónde ver, a qué hora y la lista completa de nominados

La temporada de premios comenzó y los Globos de Oro 2026 terminarán de definir la carrera por el Óscar. "Una batalla tras otra" se asoma como la gran candidata.

Este domingo 11 de enero, el mítico hotel Beverly Hilton de Los Ángeles se convierte nuevamente en el epicentro del espectáculo mundial con la 83ª edición de los Globos de Oro. La ceremonia, considerada el gran termómetro de los Oscar, tiene a la película "Una batalla tras otra" como la máxima favorita en una noche donde la innovación y la controversia van de la mano.

El fenómeno de "Una batalla tras otra" y un récord de actuaciones La producción dirigida por Paul Thomas Anderson, protagonizada por figuras de la talla de Leonardo DiCaprio y Sean Penn, llega a la gala no solo como la más nominada con nueve menciones, sino con un hito estadístico que ya la ubica en los libros de historia. Se ha convertido en la sexta película en toda la trayectoria de los Globos de Oro en recibir cinco nominaciones para su elenco, logrando además tener presencia en las cuatro categorías de actuación, sin importar el género. Este logro posiciona a la cinta de Warner Bros. Pictures como la gran rival a vencer tanto en las categorías de comedia o musical como en los rubros técnicos y de dirección.

Detrás de ella, el drama noruego "Valor sentimental" y el filme "Los pecadores" (Sinners) aparecen como los contendientes más firmes en el apartado cinematográfico, con ocho y siete candidaturas respectivamente.

Podcasts y premios de honor: la renovación de la gala Uno de los puntos que más conversación ha generado este año es la introducción, por primera vez, de la categoría a "Mejor Podcast". Esta decisión inicialmente desató un intenso debate y críticas entre los creadores de la industria, quienes la tildaron de ser una maniobra comercial. Sin embargo, la polémica se apaciguó tras conocerse los nominados finales, donde figuras de la comedia como Will Arnett, Jason Bateman y Amy Poehler dominaron la lista, dejando fuera a los podcasters de tendencia conservadora.

La ceremonia también servirá para rendir tributo a trayectorias legendarias. Helen Mirren será distinguida con el premio Cecil B. DeMille por su impacto en el cine, mientras que Sarah Jessica Parker recibirá el premio Carol Burnett por su influyente carrera en la televisión. Por otro lado, un dato importante para los seguidores de la transmisión en vivo es que la entrega del premio a Mejor Banda Sonora no será televisada debido a restricciones de tiempo; el ganador se anunciará online y mediante clips en redes sociales durante la gala.