11 de enero de 2026 - 12:53

Globos de Oro 2026: dónde ver, a qué hora y la lista completa de nominados

La temporada de premios comenzó y los Globos de Oro 2026 terminarán de definir la carrera por el Óscar. "Una batalla tras otra" se asoma como la gran candidata.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este domingo 11 de enero, el mítico hotel Beverly Hilton de Los Ángeles se convierte nuevamente en el epicentro del espectáculo mundial con la 83ª edición de los Globos de Oro. La ceremonia, considerada el gran termómetro de los Oscar, tiene a la película "Una batalla tras otra" como la máxima favorita en una noche donde la innovación y la controversia van de la mano.

El fenómeno de "Una batalla tras otra" y un récord de actuaciones

La producción dirigida por Paul Thomas Anderson, protagonizada por figuras de la talla de Leonardo DiCaprio y Sean Penn, llega a la gala no solo como la más nominada con nueve menciones, sino con un hito estadístico que ya la ubica en los libros de historia. Se ha convertido en la sexta película en toda la trayectoria de los Globos de Oro en recibir cinco nominaciones para su elenco, logrando además tener presencia en las cuatro categorías de actuación, sin importar el género. Este logro posiciona a la cinta de Warner Bros. Pictures como la gran rival a vencer tanto en las categorías de comedia o musical como en los rubros técnicos y de dirección.

Detrás de ella, el drama noruego "Valor sentimental" y el filme "Los pecadores" (Sinners) aparecen como los contendientes más firmes en el apartado cinematográfico, con ocho y siete candidaturas respectivamente.

image

Podcasts y premios de honor: la renovación de la gala

Uno de los puntos que más conversación ha generado este año es la introducción, por primera vez, de la categoría a "Mejor Podcast". Esta decisión inicialmente desató un intenso debate y críticas entre los creadores de la industria, quienes la tildaron de ser una maniobra comercial. Sin embargo, la polémica se apaciguó tras conocerse los nominados finales, donde figuras de la comedia como Will Arnett, Jason Bateman y Amy Poehler dominaron la lista, dejando fuera a los podcasters de tendencia conservadora.

La ceremonia también servirá para rendir tributo a trayectorias legendarias. Helen Mirren será distinguida con el premio Cecil B. DeMille por su impacto en el cine, mientras que Sarah Jessica Parker recibirá el premio Carol Burnett por su influyente carrera en la televisión. Por otro lado, un dato importante para los seguidores de la transmisión en vivo es que la entrega del premio a Mejor Banda Sonora no será televisada debido a restricciones de tiempo; el ganador se anunciará online y mediante clips en redes sociales durante la gala.

En el ámbito televisivo, la tercera temporada de "The White Lotus" lidera con seis candidaturas, consolidándose como la mimada de la crítica, seguida de cerca por el drama "Adolescencia" de Netflix.

Con la conducción de Nikki Glaser por segundo año consecutivo, los Globos de Oro 2026 prometen ser una mezcla de glamour tradicional y nuevas audiencias digitales. Se podrá ver a través de TNT en televisión y también por streaming mediante la plataforma digital HBO Max a las 22:00 horas en Argentina.

image

Lista de nomidados completa de los Globos de Oro 2026

Mejor película musical o comedia

  • “Blue Moon”
  • “Bugonia”
  • “Marty Supreme”
  • “No Other Choice”
  • “Nouvelle Vague”
  • “One Battle After Another”
  • Mejor película, drama
  • “Frankenstein”
  • “Hamnet”
  • “It Was Just an Accident”
  • “The Secret Agent”
  • “Sentimental Value”
  • “Sinners”

Mejor director de película

  • Ryan Coogler, “Sinners”
  • Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
  • Guillermo del Toro, “Frankenstein”
  • Jafar Panahi, “It Was Just An Accident”
  • Joachim Trier, “Sentimental Value”
  • Chloe Zhao, “Hamnet”

Mejor actor - Película, musical/comedia

  • Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
  • George Clooney, “Jay Kelly”
  • Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
  • Ethan Hawke, “Blue Moon”
  • Lee Byung-hun, “No Other Choice”
  • Jesse Plemons, “Bugonia”

Mejor actor en una película - Drama

  • Dwayne Johnson, “The Smashing Machine”
  • Jeremy Allen White, “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”
  • Joel Edgerton, “Train Dreams”
  • Michael B. Jordan, “Sinners”
  • Oscar Isaac, “Frankenstein”
  • Wagner Moura, “The Secret Agent”

Mejor actriz en una película: musical o comedia

  • Amanda Seyfried, “The Testament of Ann Lee”
  • Chase Infiniti, “One Battle After Another”
  • Cynthia Erivo, “Wicked: For Good”
  • Emma Stone, “Bugonia”
  • Kate Hudson, “Song Sung Blue”
  • Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Mejor actriz en una película - Drama

  • Eva Victor, “Sorry Baby”
  • Jennifer Lawrence, “Die My Love”
  • Jessie Buckley, “Hamnet”
  • Julia Roberts, “After The Hunt”
  • Renate Reinsve, “Sentimental Value”
  • Tessa Thompson, “Hedda”

Mejor actor de reparto en una película

  • Benicio del Toro, “One Battle After Another”
  • Jacob Elordi, “Frankenstein”
  • Paul Mescal, “Hamnet”
  • Sean Penn, “One Battle After Another”
  • Adam Sandler, “Jay Kelly”
  • Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”

Mejor actriz de reparto en una película

  • Emily Blunt, “The Smashing Machine”
  • Elle Fanning, “Sentimental Value”
  • Ariana Grande, “Wicked: For Good”
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
  • Amy Madigan, “Weapons”
  • Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Mejor guión - Película

  • Chloe Zhao, Maggie O’Farrell — “Hamnet”
  • Jafar Panahi — “It was Just An Accident”
  • Joachim Trier, Eskil Vogt — “Sentimental Value”
  • Paul Thomas Anderson — “One Battle After Another”
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie — “Marty Supreme”
  • Ryan Coogler — “Sinners”

Mejor película de animación

  • “Arco”
  • “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle”
  • “Elio”
  • “KPop Demon Hunters”
  • “Little Amelie or the Character of the Rain”
  • “Zootopia 2”

Mejor película en idioma extranjero

  • “It Was Just An Accident”
  • “No Other Choice”
  • “Sentimental Value”
  • “Sirat”
  • “The Secret Agent”
  • “The Voice of Hind Rajab”

Mejor banda sonora original - Película

  • Alexandre Desplat, “Frankenstein”
  • Hans Zimmer, “F1”
  • Jonny Greenwood, “One Battle After Another”
  • Kangding Ray, “Sirat”
  • Ludwig Göransson, “Sinners”
  • Max Richter, “Hamnet”

Mejor canción original - Película

  • “Dream as One” por Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen, “Avatar: Fire and Ash”
  • “Golden” por Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick, “KPop Demon Hunters”
  • “I Lied to You” por Raphael Saadiq, Ludwig Göransson, “Sinners”
  • “No Place Like Home” por Stephen Schwartz, “Wicked: For Good”
  • “The Girl in the Bubble” por Stephen Schwartz, “Wicked: For Good”
  • “Train Dreams” por Nick Cave, Bryce Dessner, “Train Dreams”

Logro cinematográfico y de taquilla

  • “Avatar: Fire and Ash”
  • “F1”
  • “KPop Demon Hunters”
  • “Mission: Impossible — The Final Reckoning”
  • “Sinners”
  • “Weapons”
  • “Wicked: For Good”
  • “Zootopia 2”

Mejor serie de televisión - Drama

  • “The Diplomat”
  • “Pluribus”
  • “Severance”
  • “Slow Horses”
  • “The Pitt”
  • “The White Lotus”

Mejor serie de televisión: musical o comedia

  • “Abbott Elementary”
  • “The Bear”
  • “Hacks”
  • “Nobody Wants This”
  • “Only Murders in the Building”
  • “The Studio”

Mejor miniserie de televisión

  • “Adolescence”
  • “All Her Fault”
  • “The Beast in Me”
  • “Black Mirror”
  • “Dying for Sex”
  • “The Girlfriend”

Mejor actriz – Televisión – Drama

  • Kathy Bates, “Matlock”
  • Britt Lower, “Severance”
  • Helen Mirren, “MobLand”
  • Bella Ramsey, “The Last of Us”
  • Keri Russell, “The Diplomat”
  • Rhea Seehorn, “Pluribus”

Mejor actor en una serie de televisión – Drama

  • Sterling K. Brown, “Paradise”
  • Diego Luna, “Andor”
  • Gary Oldman, “Slow Horses”
  • Mark Ruffalo, “Task”
  • Adam Scott, “Severance”
  • Noah Wylie, “The Pitt”

Mejor actriz - Televisión, musical o comedia

  • Kristen Bell, “Nobody Wants This”
  • Ayo Edebiri, “The Bear”
  • Selena Gomez, “Only Murders in the Building”
  • Natasha Lyonne, “Poker Face”
  • Jenna Ortega, “Wednesday”
  • Jean Smart, “Hacks”

Mejor actriz en una miniserie

  • Amanda Seyfried, “Long Bright River”
  • Claire Danes, “The Beast in Me”
  • Michelle Williams, “Dying for Sex”
  • Rashida Jones, “Black Mirror”
  • Robin Wright, “The Girlfriend”
  • Sarah Snook, “All Her Fault”

Mejor actor - Televisión, musical o comedia

  • Adam Brody, “Nobody Wants This”
  • Glen Powell, “Chad Powers”
  • Jeremy Allen White, “The Bear”
  • Martin Short, “Only Murders in the Building”
  • Seth Rogen, “The Studio”
  • Steve Martin, “Only Murders in the Building”

Mejor actor de reparto – Televisión

  • Owen Cooper, “Adolescence”
  • Billy Crudup, “The Morning Show”
  • Walton Goggins, “The White Lotus”
  • Jason Isaacs, “The White Lotus”
  • Tramell Tillman, “Severance”
  • Ashley Walters, “Adolescence”

Mejor actriz de reparto - Televisión

  • Aimee Lou Wood, “The White Lotus”
  • Carrie Coon, “The White Lotus”
  • Catherine O’Hara, “The Studio”
  • Erin Doherty, “Adolescence”
  • Hanna Einbinder, “Hacks”
  • Parker Posey, “The White Lotus”

Mejor actor de miniserie

  • Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
  • Jacob Elordi, “The Narrow Road to the Deep North”
  • Jude Law, Black Rabbit
  • Matthew Rhys, “The Beast in Me”
  • Paul Giamatti, “Black Mirror”
  • Stephen Graham, “Adolescence”

Mejor comedia stand-up en televisión

  • Bill Maher, “Is Anyone Else Seeing This?”
  • Brett Goldstein, “The Second Best Night of Your Life”
  • Kevin Hart, “Acting My Age”
  • Kumail Nanjiani, “Night Thoughts”
  • Ricky Gervais, “Mortality”
  • Sarah Silverman, “Postmortem”

Mejor podcast

  • “Armchair Expert with Dax Shepherd”
  • “Call Her Daddy”
  • “Good Hang with Amy Poehler”
  • “The Mel Robbins Podcast”
  • “Smartless”
  • “Up First”
