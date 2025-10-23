23 de octubre de 2025 - 23:45

Fue una estrella de telenovelas, pero ahora vive en la calle: la vida del actor mexicano que lo perdió todo

Alejandro Landero era una cara reconocida en los 80 en la televisión de México y Latinoamérica. Ahora reapareció y contó cómo llegó a la situación que atraviesa actualmente.

Alejandro Landero actor mexicano galán de los 80, fue hallado viviendo en la calle junto a sus mascotas.&nbsp;

Los Andes | Redacción Espectáculos
Alejandro Landero, reconocido actor mexicano de telenovelas, ha causado preocupación en redes sociales y en la comunidad de seguidores tras la difusión de videos que lo muestran que vive en las calles de la colonia Condesa, en Ciudad de México, acompañado de sus mascotas.

Las imágenes se ve sentado en una banca pública rodeado de bolsas.

En una entrevista para el medio TVNotas , Alejandro comentó sobre su situación y aclaró que si bien se encuentra en una "situación precaria", "no ha sido abandonado por sus seres queridos". El actor explicó que la situación se originó por una serie de ploblemas que incluyen un conflicto legal con su residencia.

"Lo que pasó es que yo me iba a ir a Puerto Vallarta pero la ayuda que me iban a dar para marcharme allí no ha llegado", explicó. Además agregó: "Eso se sumó al problema que estaba teniendo con mi casa, que está pendiente de juicio. Mi abogado me dijo que me podía un tiempo nada más. Llegó el tiempo. Esto fue en los últimos 15 días. Yo estaba esperando la ayuda, pero no llegó y tuve que dejar la casa"

Su motivo principal por la cual vive en la calle se debe a sus mascotas: "No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (refiriéndose a sus mascotas). Por eso estoy aquí, no porque me falte o no pueda o sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar", ha detallado, resaltando su fe en que toda esta "pesadilla" termine pronto.

Destacado actor de telenovelas en los 80

Alejandro Landero es recordado por su participación en producciones icónicas de la productora mexicana Televisa.

actor de rosa salvaje

Saltó a la fama gracias su participación en la telenovela Rosa Salvaje (1988), junto a Verónica Castro. Además formó parte de melodramas como Monte Calvario (1986), Pasión y Poder (1988), Un rostro en mi pasado (1989) y Blanca Vidal (1982), lo que lo posicionó como uno de los galanes emergentes de la época.

