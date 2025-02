Festival de Viña 2025: "El Monstruo" domó a George Harris y lo echó de la Quinta Vergara

El comediante venezolano había sido el encargado de abrir este domingo la sección de humor en el Festival de Viña del Mar , pero no logró conquistar al tan temido "monstruo" de la Quinta Vergara. Aunque al inicio recibió una tibia ovación, las pifias comenzaron rápidamente y marcaron el tono de su fallida presentación.

Embed

En un intento por calmar a la audiencia, Harris dijo frases como "para pelear se necesitan dos, yo solo quiero amarlos" y "vamos a calmarnos, si quieren que me vaya yo me voy", pero no logró revertir la situación.