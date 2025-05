Felipe Pettinato reapareció en redes con un video de su hija que generó polémica

Pettinato intenta explicar que solo desea hablar con ella porque le gusta estar en contacto. Sin embargo, su hija no cede y le deja en claro su postura. “No, mañana no. No, porque no voy a ir, no me vas a buscar mañana porque ya estoy harta de vos. Siempre, todo el día me buscás. Y me llamás. No me gusta hablar. Y a mí no me vas a buscar”, expresa la menor en tono firme.