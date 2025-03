Roberto Pettinato habló como nunca de la relación de Alberto Fernández y Tamara Pettinato

Roberto Pettinato habló por primera vez sobre las polémicas que envuelven a su familia, desde las denuncias en su contra hasta los problemas judiciales de su hijo Felipe y el escándalo de su hija Tamara Pettinato con Alberto Fernández. En una entrevista con Intrusos, el conductor y músico se refirió a cada uno de los temas sin esquivar ninguna pregunta.

Pettinato, quien volvió a la música después de 25 años, recibió a Pablo Layus con un trago en la mano y se mostró relajado al momento de hablar sobre las denuncias mediáticas que en su momento hicieron compañeras de trabajo acusándolo por acoso.

“Nunca me sentí cancelado”, afirmó con seguridad. Sin embargo, reconoció que la situación lo afectó: “En su momento sí me amargó porque hubo muchas mentirillas. Pero también me porté mal, no me porté mal, me porté como me portaba en el colegio”, expresó con su característico estilo.

Consultado sobre por qué nunca tomó acciones legales, respondió: “Dejé que hablaran. No me dejé llevar por todo porque me di cuenta de que era un show también. No digo que fueran mentirosas ni yo un mentiroso, son cosas que se daban en el momento”.

El caso de Felipe Pettinato y la muerte de Melchor Rodrigo En mayo de 2022, Felipe Pettinato protagonizó un trágico incendio en su departamento que terminó con la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Desde entonces, la causa sigue su curso en la Justicia y el joven enfrenta un proceso legal.