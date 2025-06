"Estoy obsesionada...": Dua Lipa confirmó su compromiso con Callum Turner, el famoso actor de Harry Potter

Quién es Callum Turner, el prometido de Dua Lipa

Callum Turner es un actor británico de 34 años que ganó notoriedad por su papel en la saga Animales Fantásticos, donde interpretó a Theseus Scamander, hermano del protagonista. También participó en el universo de Harry Potter y en otros proyectos como The Capture, Emma y The Boys in the Boat, dirigida por George Clooney.

Con una carrera en ascenso y reconocimiento en el cine internacional, Turner supo mantenerse en perfil bajo fuera de los sets. Hoy, además de su trabajo actoral, es protagonista de la historia de amor que cautivó al mundo del espectáculo.