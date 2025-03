Estafaron a Coti Romero y pide ayuda en redes sociales: "Muchísimo dinero"

El particular y duro entrenamiento de Antonela Roccuzzo y el guiño para Sofi Martínez

En su relato, la ex GH explicó que su primera experiencia con él fue completamente normal. “A la primera trabajamos y súper bien. Tardó un poco, pero pagó”, aseguró. En este sentido, insinuó que el retraso en la liquidación podría haber sido una táctica para ganar confianza, ya que, cuando el hombre les propuso a ella y a su amiga una nueva colaboración, les comentó que pasaba por "un pequeño inconveniente" para pagarles por adelantado.

A pesar de la advertencia, Romero aceptó la propuesta y realizó los posteos acordados. "Nosotros obviamente confiamos. Yo subí las publicaciones y después de eso pasó un tiempo… pasaron unos días" , relató. Al notar que el pago no llegaba, su amiga, comenzó a exigir el dinero pendiente. Sin embargo, el hombre evadió sus solicitudes.

A su vez, la pareja de Nacho Castañares reveló que, en medio del conflicto, Schol llegó a negar su identidad. " Me dijo que no era el de la foto", recordó.

Ante las numerosas excusas que brindó Bruno respecto a los motivos de la falta de pago, las inconsistencias comenzaron a multiplicarse y al contactar directamente a la persona, recibió una respuesta terminante. “Nos dijeron que es completamente mentira, que a él sí le entregaron la plata. ¿Qué hizo con esa plata? Vaya uno a saber”, aseguró Coti.

Coti Romero Coti Romero fue estafada y pidió ayuda para denunciar lo que le ocurrió. Web

Tiempo después, la influencer descubrió que ese monto coincidía exactamente con una suma que el hombre había cobrado en su nombre. “Era muchísimo dinero, más de la mitad de lo que yo tenía que ganar. Imagínense la ganancia que él sacaba de cada cosa que hacía y aún así no pudo pagar”, indicó.

Coti Romero pidió ayuda para terminar con este tipo de estafas

Decidida a evitar que su experiencia se repita, la correntina pidió a sus seguidores su colaboración para viralizar el caso y alertar a otras personas. “Si ustedes me pueden ayudar a que esto se viralice, les voy a agradecer, para que no le pase a otra persona. Porque además de eso, venía con excusas de que estaba trabajando, que lo hacía con un montón de influencers más".

A pesar de la indignación, Coti Romero destacó que, aunque sabe que “el karma se va a encargar” de él, no dejará que el tema quede así. “Ni siquiera intentó ir pagando de a poco. No me dio ni un solo peso”, subrayó.