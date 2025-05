Está en Netflix, tiene solo 4 episodios y narra una historia real: serie ideal para ver de un tirón

Netflix vuelve a sorprender con una producción que no deja indiferente a nadie. Ciudad Tóxica es un thriller dramático que explora las devastadoras consecuencias de la contaminación industrial en un pequeño pueblo de Inglaterra . La serie sigue la historia de dos mujeres que, tras ver cómo sus hijos nacieron con problemas de salud, deciden enfrentarse a las grandes corporaciones responsables del desastre ambiental.

El guionista Jack Thorne , conocido por su trabajo en "Enola Holmes" y "His Dark Materials", construye una narrativa intensa y emotiva, reflejando la lucha de personas comunes contra un sistema que parece estar en su contra. La crítica y el público en Argentina destacan la crudeza del relato y la manera en que la historia logra mantener el suspenso en cada episodio.

Un reparto de lujo que eleva la serie de Netflix

Uno de los puntos fuertes de esta producción es su elenco, compuesto por actores reconocidos del cine y la televisión británica. Jodie Whittaker (Doctor Who) interpreta a Susan McIntyre, mientras que Aimee Lou Wood (Sex Education) da vida a Tracey Taylor. Otros nombres destacados incluyen Claudia Jessie (Bridgerton), Robert Carlyle (The Full Monty) y Brendan Coyle (Downton Abbey).