Está en Netflix, tiene capítulos de 30 minutos y es un drama para adultos con contenido +18

Si alguna vez te preguntaste qué harías si el fin del mundo estuviera cerca, la serie de Netflix podría tener la respuesta. Carol & The End of the World llegó al catálogo de la plataforma y ya es una de las más comentadas en Argentina.

Con una trama fuera de lo común, personajes entrañables y una animación distintiva, esta producción promete emocionar y hacer reflexionar al mismo tiempo.

image.png En un mundo donde el apocalipsis es inminente, la humanidad ha decidido abandonar toda responsabilidad y vivir cada día como si fuera el último. Sin embargo, Carol, la protagonista de esta historia, se siente fuera de lugar. Mientras todos se entregan al caos, ella busca un propósito, una razón para seguir adelante en sus propios términos. La trama de esta serie combina elementos de comedia, drama y ciencia ficción para ofrecer una mirada única sobre el destino y el sentido de la vida.

Embed - Carol & The End of The World | Official Trailer | Netflix Un equipo detrás de la magia de Netflix Esta nueva producción de Netflix cuenta con la dirección de Dan Guterman, conocido por su trabajo en Rick and Morty y Community. La influencia de su estilo narrativo se siente en cada episodio, con un humor ácido y un tono introspectivo que cautiva a la audiencia. En cuanto al reparto de voces, la serie reúne a talentosos actores de doblaje que logran transmitir la esencia de cada personaje, dándole profundidad y emoción a la historia.

image.png Desde su estreno, Carol & The End of the World ha recibido elogios por su originalidad y guion inteligente. En festivales de animación, la serie ya ha sido destacada como una de las mejores propuestas del año. Además, la crítica ha resaltado su capacidad de mezclar el existencialismo con momentos de humor y ternura.

Si estás buscando una serie diferente, con una historia profunda y un estilo visual único, Carol & The End of the World es una excelente opción. Disponible en Netflix para todo el público de Argentina, esta producción promete ser una de las más recordadas del año. image.png