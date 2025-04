Está en Netflix, es canadiense y con solo 8 capítulos busca destronar muchas producciones famosas

Ting no quiere que trabaje; al contrario, quiere otro hijo, e incluso planea adoptar un bebé sin consultarle. La gota que colma el vaso llega cuando, durante una caza de focas, Siaja cae al mar y Ting ni se inmuta, tachándola de vergüenza.

Embed - AL NORTE DEL NORTE | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 10 Abril/25 - NETFLIX

Qué dicen las críticas sobre esta serie

Las primeras críticas de la serie fueron positivas. “Una comedia inuit magníficamente rodada, cálida pero sin miedo a ser picante, ambientada en Nunavut, con elementos de realismo mágico” escribieron en The Globe and Mail. Por su parte, The Hollywood Reporter sostuvo: “Un viaje cálido, simpático e infinitamente entrañable al gélido norte de Canadá”.