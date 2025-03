Entrevista a Lito Vitale, quien llega a Luján con dos espectáculos en homenaje al rock nacional

—Exactamente. E “Hilda canta Charly” lo presentamos en el mismo teatro Coliseo a mediados del año pasado, en junio exactamente.

—¿Y cuáles son las características de estos espectáculos?

—Son similares, porque el primero es un homenaje al rock argentino con canciones bastante emblemáticas de distintos momentos de su historia, desde Mariposa Pontiac, de los Redondos, hasta En la ciudad de la furia, de Soda, pasando por Jugo de tomate frío, de Manal, y de repente también temas de Pescado Rabioso, y demás... Y el de Hilda es un homenaje a la música de Charly García, en la voz de ella, que fue su co-equiper durante muchos años.

—¿Los músicos son los mismos o cambian las bandas en cada show?

—La baterista es la misma en las dos bandas. El bajista es diferente: en la banda de Hilda canta Charly, Federico Melioli, y en la banda de Ahora Rock es Jano Vitale, mi hijo. La guitarra en Ahora rock la toca Baglietto, mientras que en “Hilda canta Charly” la toca mi otro hijo, que se llama Luciano Vitale. En Hilda canta Charly está Mía, la hija de Hilda, en coros, y la China Roldán también en coros y en teclados. Y después, como te contaba antes, en “Hilda canta Charly” hay un ensamble de chelo, violín, clarinete y flauta, y en “Ahora rock” hay un ensamble de brass, de saxo tenor, saxo alto, trompeta y trombón.

—Vas a estar entonces en ambos espectáculos…

—Sí, claro. En ambos son míos la producción musical y los arreglos.

—Es inevitable que te pregunte, dadas las trayectorias de Juan Carlos, de Hilda y la tuya, que tienen tanto que ver con la historia social, artística y cultural de la Argentina, ¿cómo están viviendo estos momentos sociopolíticos en la Argentina?

—Es una situación muy rara, porque nosotros teníamos la historia de varias dictaduras militares en nuestro haber, o sea, la de los 70 en sus dos partes, la de Juan Carlos Onganía y después la de toda la Junta Militar, del 76 en adelante, pero no habíamos experimentado un gobierno democrático, votado por la gente, con las características que tiene este gobierno: en especial, el enfrentamiento contra algunos artistas o con el particular trato que tiene en relación a las protestas populares. Entonces es muy rara la situación que estamos viviendo, porque supuestamente el pueblo votó esta opción. Nosotros respetamos, porque al voto popular hay que respetarlo. Y siempre que podemos, damos nuestro apoyo a los artistas que fueron vapuleados por el presidente. Pero no tenemos una actitud militante ni contestataria, ya que seguimos nuestro camino. Y, obviamente, si me preguntás, te digo que no es nuestro perfil evidentemente.

—Sin embargo, la propuesta de Ahora rock es ineludible relacionarla con el sentido, digamos, contestatario, de rebelión antisistema que ha tenido el rock…

—Sí, pero no es el mismo espíritu del rock en la actualidad, o por lo menos desde mediados de los 80 en adelante. De todos modos, nuestros inicios en el rock tenían ese perfil. Igual creemos que las canciones hablan por sí solas, o sea, elegimos letras como Canción de Alicia en el país o como, justamente, Jugo de tomate, o como las canciones de Charly que hacemos con Hilda: Raros peinados o Nos siguen pegando abajo, que de alguna manera cuentan una realidad que se asemeja mucho a la actual desde lo poético, lo artístico y lo no panfletario. Preferimos darle voz a ese tipo de experiencias artísticas antes que salir a militar. Por lo menos es nuestro perfil.

—Recién mencionabas la situación nueva de la producción musical argentina, comparándola con la de los años de Charly, de ustedes. ¿Qué tenés para decir sobre la nueva generación de músicos en Argentina?

—A mí personalmente siempre me gustó lo menos popular, siempre tuve un gusto musical relacionado con lo menos popular, lo menos masivo. Eso, sin desmerecer algunas propuestas masivas que excepcionalmente me gustaron. Pero, en general, la música alternativa es la que siempre me interesó más. De todos modos, en aquel momento e igual ahora, debo decir que algunas cosas muy populares me parecen de gran nivel. Por un lado, a veces de gran nivel musical, de nivel poético. Entre los nuevos compositores hay un montón de músicos o de traperos o de músicos urbanos que dicen cosas que son buenas y que las dicen de una manera muy original y muy actual. Y otros que me interesan un poco menos, pero eso no viene al caso. Así que yo creo que siempre el staff de artistas populares se fue construyendo de cosas muy interesantes y de otras menos interesantes…

—Igual pareciera que en las nuevas generaciones musicales hay un cierto relajamiento. No está la rebeldía que caracterizó a la generación rockera de ustedes…

—Algunas letras de Wos y de Trueno plantean cosas. Algunas de las últimas de Catriel también, una especie de pequeña crítica al mundo que a ellos les toca transitar. No te creas, siempre aparece una cosa interesante. Y obviamente que el mercado trata de vender lo más fácil de consumir, pero muchas veces el artista se da maña como para para decir algo, inclusive en un marco de música un poco más liviana. Por ejemplo, se puede hablar también de Lali Espósito, que es una mina muy pensante y con quien uno puede llegar a estar de acuerdo en un montón de cosas. Y después escuchás la música que hace y no es la que más te interesaría escuchar. Sin embargo, es una artista pensante, que merece el lugar que tiene.

—Y con respecto a esta presentación en Mendoza, ¿con qué expectativas vienen?

—Con las mayores, porque íbamos a venir los primeros días de marzo y no pudimos porque había el pronóstico de lluvia. Entonces, ahora, tenemos muchas más ganas de tocar, porque confiamos en los dos shows que vamos a presentar y nos gustan mucho. Son dos shows que ya venimos tocando y los tenemos muy en dedos y confiamos mucho en el concierto, en la lista de canciones que elegimos... Que va, obviamente, cambiando sensiblemente a través de los shows, vamos buscando nuevas canciones y demás. Así que tenemos las mejores expectativas, porque, además, el público de Mendoza siempre nos dio una muy buena bienvenida, así que espero que esta vez no sea la excepción.

Los Carnavales en Luján

La presentación de Baglietto-Vitale y de Hilda Lizarazu se dará en el contexto de las celebraciones de Carnaval en Luján.

Por un lado, los festejos tradicionales en Ugarteche, que se llevarán a cabo entre las 11 y las 18 hs., donde el público podrá disfrutar de todo el espectacular colorido de las comparsas autóctonas con instrumentos, ballets, tinkus y caporales, distribuidos en casi 30 agrupaciones, que se harán sentir en el festival sobre la Ruta 15, frente al Polideportivo del distrito. Los bailes serán calificados por un jurado conformado por reconocidos y prestigiosos profesionales del rubro.

Murgas, comparsas y música en vivo para el cierre de Carnavales 2023

Mientras que a la tarde noche, en Chacras de Coria, se desarrollará la tradicional Retreta Social Club, en la Plaza Gerónimo Espejo. A partir de las 20.30 hs, se presentará el dúo Baglietto-Vitale, con Ahora rock, y a las 22 hs. irá Hilda Lizarazu con Hilda canta Charly, el espectáculo que recorre las diferentes etapas musicales de Charly García, ofrecido desde una perspectiva personal e inigualable.

Cabe recordar que la programación de estos carnavales estaba prevista para principios de este mes e incluía, además, el show de Palito Ortega. El evento fue reprogramado por los pronósticos de lluvia y no pudo coordinarse con la agenda de El Rey, pero sí con el resto de los artistas antes anunciados.

Todos los eventos son con entrada libre y gratuita.