Eliana Guercio dio un importante anunció que cambiará su vida: "Me mandaron todo"

“ El 14 de marzo arranco a estudiar para ser una cocinera profesional en el IAG. Me anoté, y si bien hay online, yo voy a ir presencial a las clases. Ya me mandaron todo lo que tengo que estudiar ”, sostuvo.

Cuando la conductora quiso saber cómo iba a hacer con su rutina, el trabajo y su familia, Guercio reveló cómo acomodará su agenda de ahora en más. “Voy a ir a la escuela los miércoles y los viernes de 10 a 14 y me encanta. Te digo más: me anoté en el curso porque quiero aprender a cocinar un buen asado para los otros ”, respondió.

A finales de noviembre, Eliana Guercio finalizó su participación en Bake Off Famosos Argentina tras sufrir un traspié en una de las pruebas: sufrió un accidente al final de la preparación, dejando caer su torta cayó al suelo antes de estar terminada. Frustrada, expresó su descontento: “Ya no me dan ganas, no me parece correcto entregar esto”