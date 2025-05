El rotundo cambio de vida de Anabel Cherubito: decidió abandonar Argentina y regresar a España

Y así lo hizo. Junto a su familia, se instaló en Elviria , un pequeño pueblo a diez minutos de Marbella . Desde allí, entre montañas y con vista al mar, Anabel vive una nueva etapa . “Me pasó algo muy raro para mí porque no me lo esperaba, pero sentí inmediatamente que había vuelto a mi lugar”, dijo sobre su regreso a tierras españolas.

Anabel Cherubito Anabel Cherubito regresó a España y rehizo su vida. Web

Aunque dejó de dar clases de yoga, Anabel ya planea nuevos desafíos: “Me gusta mucho la idea de dar clases de teatro. Me ofrecieron una sala, así que es muy probable que el año que viene empiece. En mis clases voy a incluir todo lo que sé: teatro, yoga, autoconocimiento”.

Con humildad, Anabel Cherubito reconoce que ya no es reconocida en las calles como lo era en Buenos Aires, pero eso no la incomoda: “Nunca fue lo que yo busqué. No sufrí ser famosa, pero tampoco sufro no serlo. Para nada”.