"Fuera de este mundo" vuelve a escena en el teatro Cajamarca: por qué no hay que perderse esta obra

Existencialismo en clave audiovisual

La obra es una versión libre de "El extranjero", la icónica novela del Nobel Albert Camus, un texto clave del pensamiento existencialista. El protagonista, aquí llamado Marconi, es un personaje que encarna el sinsentido de la vida contemporánea. La obra lo presenta como un ser indiferente a todo: el amor, la amistad, la violencia, la muerte. Nada lo conmueve. Su pasividad se transforma en el motor de una denuncia social que resuena con fuerza: la deshumanización del individuo frente a un sistema que lo margina.

“La pasividad de su protagonista nos obliga a tomar posición como espectadores ante los hechos por los que atraviesa, nos moviliza desde su quietud desinteresada de la vida”, reflexiona Longo. “Decimos: no puede ser que no ame, que no sufra por sus seres queridos, que no frene la violencia de su amigo, que todo le dé lo mismo. Y eso nos genera interrogantes, no respuestas. Con Camus no hay una verdad de las cosas y eso es lo que lo mantiene aún vigente”.

Sombras, música y tecnología: una poética contemporánea

Desde su fundación en 2010, la Compañía Pájaro Negro ha desarrollado un lenguaje escénico único, explorando los límites del teatro de sombras con una fuerte impronta visual. Obras como "Woyzeck" y "Paisaje" marcaron su camino, al igual que sus recordadas participaciones en las Fiestas de la Vendimia 2014 y 2019.

En "Fuera de este mundo", la compañía despliega su trabajo más ambicioso hasta la fecha: un dispositivo cerrado de sombras (el público no ve cómo se generan), fondos animados en tiempo real y una precisa sincronización técnica. El diseño sonoro y la música original, creados por Sebastián Ojer, juegan un rol esencial en la experiencia. Ojer compuso piezas instrumentales que combinan piano, guitarra española, sintetizadores analógicos, pedales de modulación y grabaciones de campo, generando una atmósfera inmersiva que acentúa el carácter introspectivo y onírico de la puesta.

“La estética que trabajamos también explora la articulación entre el teatro, las artes visuales, el cómic, la animación digital y lo cinematográfico. Es una lectura del lenguaje que potencia el relato”, explicó Longo.