El hijo de Alberto Fernández, reapareció en los medios y evitó hablar del expresidente: "No habló de..."

“ Siempre hay que celebrar el orgullo y mantener presente a las personas que perdieron su vida para que hoy podamos estar así. La comunidad está en un momento sensible de nuestro país y los derechos siempre están en permanente avance porque hay gente que lucha y pelea para que eso suceda”, dijo el Drag Queen de 30 años.

Cuando le preguntaron por su relación por la política, fue terminante: “ No hablo de política, yo hago arte ”. Además, habló de su salida del clóset: “Mi proceso fue tranquilo porque fui un niño educado, educade digamos, y me han querido mucho . Igual siempre con miedo, porque nací en 1994, pero bien”.

Embed - Dyhzy, hijo de Alberto Fernández, respondió a todo SIN FILTRO: "Hablemos de mí, no de mi padre"

Pese a no querer hablar de política, Dhyzy dejó en claro que tiene una gran relación con Alberto Fernández: “Mi vínculo con mi papá es increíble. Tengo muy buena relación. Pero hablemos de mí, no de mi papá. ¿Por qué vamos a hablar de él? Le mando un besazo, pero no hablo porque siempre agarran los peores cortes después”.