El enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez: tensión por su nuevo estilo de vida con Icardi

Según se comentó en Intrusos (América TV), la China Suárez tiene un año cargado de proyectos. “Tiene tres series por estrenar, que ya están grabadas. Una la hizo en el sur, otra con Pablo Echarri y la tercera es En el Barro”, detalló Rodrigo Lussich. A esto, la panelista Paula Varela agregó un dato que revelaría la creciente tensión con Vicuña: “Benjamín está muy cansado de la situación. No está de buen humor , Pampita está en Estados Unidos y la China va y viene de Turquía y Milán. Eso lo tiene al borde”.

El actor chileno también enfrenta dificultades para organizar un viaje a España debido a los constantes cambios en la agenda de Suárez. “Está teniendo que modificar vuelos y arreglos por estas cuestiones, y no la está pasando bien”, aseguró Varela.

Benjamín Vicuña estaría enojado con el estilo de vida de su ex pareja.

El conflicto entre Vicuña e Icardi

Pero esta no es la única razón del malestar. Según Intrusos, el actor se mostró molesto por la exposición que su expareja y su actual pareja generan en torno a sus hijos. “Él fue, estuvo en el mismo lugar que Icardi, y lo que me dicen es que no le gusta para nada. Está muy enojado con este tema, que se hable de los chicos en los medios”, reveló la periodista.