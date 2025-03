Mauro Icardi ya está en Italia con la China Suárez por el divorcio con Wanda Nara

Luego del exclusivo festejo por los 33 años de la actriz en el Four Seasons de Buenos Aires, ambos hicieron las valijas y partieron rumbo a Europa . La presencia de la China en el viaje no pasó desapercibida, ya que acompañó a Icardi en un momento clave. Junto con ellos, viajó -una vez más- Mancha Latorre , el peluquero y mejor amigo de la actriz.

Sin embargo, Wanda decidió no viajar y, según contó Yanina Latorre, intentará trasladar la causa a otra jurisdicción. "Se mandó una jugada para no ir y pedir cambio de jurisdicción, que no creo que le salga bien", aseguró la panelista en sus redes.