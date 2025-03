El drástico cambio de look de la China Suárez que indignó a sus seguidores: "Ahora le copia el pelo"

La China Suárez volvió a las redes después de dos semanas de silencio tras el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador. Su reaparición no pasó desapercibida, ya que su cambio de look captó la atención de sus seguidores.

Otra imagen publicada por Suárez mostraba una cámara polaroid sobre la cama y una frase bordada en francés, "Je reste avec vous" ("Me quedo contigo"). Este gesto romántico no pasó desapercibido y volvió a encender la conversación en redes. Mientras algunos elogiaron la belleza de la actriz, otros no tardaron en hacer burlas sobre su vínculo con Icardi y su reciente cambio de imagen. La polémica entre la pareja y Wanda Nara no parece dar tregua entre las dos partes.