El día que Toti Ciliberto habló sobre su adicción a las drogas: qué papel tuvo Marcelo Tinelli

En el pico de su popularidad, creyó que el consumo lo ayudaba a rendir mejor , pero con el tiempo descubrió que lo estaba destruyendo. “Pensé que me daba pilas para poder trabajar full time, pero en realidad, no te termina ayudando. No tenía control de mí, era una miseria. Perdí mi confianza laboral” agregó con sinceridad.

El rol de Marcelo Tinelli en su recuperación

En medio de su peor momento, Marcelo Tinelli tomó un rol fundamental en su vida. No solo como jefe, sino como amigo. “Marcelo fue uno de los que me ayudó, me llamó diciéndome ‘Yo no voy a juzgarte, pero te quiero cuidar’, y ahí empecé a tomar conciencia”, reveló Toti.

Aquellas palabras del conductor lo hicieron reflexionar y dar el primer paso hacia una recuperación que no fue fácil. “Ahí empecé a tomar conciencia y comencé una lucha de muchos años”, recordó.

image.png

El humorista también habló sobre cómo las drogas afectaron su relación con sus hijos y su vida familiar. “Terminas perdiéndote a vos mismo, perdés tu familia, perdés todo y no te das cuenta. Interiormente seguís justificándote de que hay una razón para hacerlo”, relató.

El daño había sido tan profundo que su propio hijo mayor se enteró de su adicción a través de la televisión. “La cocaína me sacó mucho más de lo que me dio. Lo disfruté solo la primera vez, después fue todo padecimiento. Mi preocupación era encontrar el momento para contarles a mis hijos. Mi hijo mayor se enteró de mi adicción en un programa de televisión”, confesó con dolor.