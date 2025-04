El día que Antonio Gasalla le quiso regalar un departamento a Marcelo Polino y no pudo: Por qué lo rechazó

El 18 de marzo de 2025, Gasalla murió a los 84 años debido a una falla multiorgánica. Su salud venía deteriorándose desde hacía tiempo, y Polino, como uno de sus amigos más cercanos, fue quien durante los últimos años actuó como vocero no oficial de su estado. En la entrevista, recordó con cariño y tristeza al artista, y reveló por qué rechazó un costoso regalo que Gasalla quiso hacerle cuando ya comenzaban a notar los primeros signos de su demencia senil.

Embed - Por qué Marcelo Polino le rechazó un departamento a Antonio Gasalla

Antonio Gasalla le ofreció un departamento

Me preguntó si tenía un escribano porque quería regalarme el piso de arriba de donde vivía, un departamento de 600 metros cuadrados”, relató Polino. "Yo me asusté. Salí de ahí y llamé a su hermano. En ese momento, la familia no quería que se supiera que él estaba atravesando un proceso de demencia, por respeto a su figura".