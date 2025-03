El día que Antonio Gasalla insultó a un periodista que quería entrevistarlo: "Andate a cagar"

En 2013, Gonzalo Vázquez, periodista de Intrusos, había ido a buscar al cómico para entrevistarlo por el día de su cumpleaños 82 (9 de marzo de ese año), pero recibió una catarata de improperios. A pesar del mal momento, el notero luego aclaró que no se lo tomó personal.

“Estoy muy bien”, fueron las palabras y breve respuesta de Gasalla, que siguió contestando con monosílabos y evasivas hasta que el periodista le preguntó por su estado de salud. Ante la insistencia del periodista, el cómico, lejos del humor, dejó aflorar su ira.

“¿Cómo anda de salud, cómo se siente, cómo está transitando estos días?”, preguntó Vázquez. “No sé, andá a preguntarle a alguien...”, declaró algo molesto Antonio. “Le pregunto a usted porque es su salud y quiero saber como está”, insistió muy correcto el cronista. “No rompas los huevos...”, respondió de manera contundente el cómico.

Antonio Gasalla Antonio Gasalla murió este martes a pocos días de haber cumplido 84 años. Web

Apurado para llegar al que fue su último domicilio, Gasalla no le aflojó a su paso por la vereda ni a los insultos: “Andate a la mierda, no quiero que me digas pelotudeces”. “Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama”, le dijo el notero ante su asombro. “Si vas a trabajar de esto, andate a la concha de tu madre”, puntualizó Gasalla con sus exabruptos. Para finalizar, cuando ya estaba entrando a su edificio, Antonio terminó la nota con otro improperio: “Andate a cagar”.