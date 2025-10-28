Disney prepara el regreso de una exitosa serie de Fox con un enfoque renovado

A 20 años de su estreno, Hulu anunció una nueva entrega: ¿contará con la participación de los protagonistas originales?

Disney confirmó la producción de una nueva serie carcelaria que promete cautivar a los fanáticos del género. Ambientada en el mismo universo de una exitosa serie de 2005, este reboot presenta una trama y personajes completamente renovados.

Se trata de “Prison Break”, emitida originalmente en el canal Fox, y cuya nueva versión está siendo producida por Hulu. El guion y la dirección del piloto están a cargo de Elgin James, figura creativa a cargo de la versión original. La serie también cuenta con la participación de productores ejecutivos de la serie estrenada hace 20 años, como Paul Scheuring, Marty Adelstein y Neal Moritz.

La nueva serie de Disney que busca revivir un éxito. La nueva serie de Disney que busca revivir un éxito. gentileza ¿De qué tratará el reboot de Prison Break? La historia gira en torno a Cassidy Collins, interpretada por Emily Browning, una exsoldado que asume el rol de oficial correccional en una de las prisiones más peligrosas de Estados Unidos. Su objetivo es demostrar hasta dónde está dispuesta a llegar por alguien a quien ama.

Emily Browing, Lukas Cage y Drake Rodger, los nuevos protagonistas de la serie de Disney. Emily Browing, Lukas Cage y Drake Rodger, los nuevos protagonistas de la serie de Disney. gentileza A su lado, el elenco incluye a Lukas Gage como Jackson, un político en su primera campaña congresional, y a Drake Rodger como Tommy, un recluso con una década de encarcelamiento. Además, se suman Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores y Myles Bullock en papeles clave dentro de la prisión.

Este reinicio busca ofrecer una perspectiva fresca y contemporánea sobre el sistema penitenciario, con temas como la corrupción, la política institucional y la moralidad en situaciones extremas. Aunque los protagonistas originales no regresarán, la serie mantiene el espíritu de la producción original, prometiendo una narrativa intensa y emocionante para una nueva generación de espectadores.

Fenómeno mundial que busca repetir Disney “Prison Break” se centraba en Michael Scofield, un ingeniero que planea meticulosamente la fuga de su hermano Lincoln Burrows, condenado a muerte por un crimen que no cometió. La serie combinaba suspenso, acción y drama psicológico, mostrando cómo el protagonista utilizaba su inteligencia y habilidades de ingeniería para sortear los obstáculos de la prisión y enfrentarse a conspiraciones mucho más grandes que la vida carcelaria misma. En su momento, generó un fenómeno de audiencia a nivel mundial, capturó la atención de millones de espectadores semana tras semana. Su éxito se debió tanto a la tensión constante y los cliffhangers que mantenían al público pendiente, como al carisma de Wentworth Miller y Dominic Purcell, cuyos personajes se convirtieron en íconos de la televisión. Embed - Prison Break - Season 1 Trailer