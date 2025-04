Detuvieron a William Levy en Estados Unidos: peleó con el personal de un famoso restaurante

Desde Baires Grill decidieron no hacer comentarios sobre el hecho. Los dueños del restaurante se limitaron a decir: “Baires Grill respeta la privacidad de sus clientes y no va a hacer ningún comentario al respecto”.

El periodista Javier Ceriani aseguró en su programa de YouTube que a Levy inicialmente no se le habría concedido fianza, debido a las sustancias encontradas en su cuerpo. Sin embargo, durante la audiencia transmitida en vivo, se determinó que el actor pudo recuperar la libertad tras pagar 250 dólares. A esto se suma una denuncia de resistencia al arresto: la periodista Mandy Fridmann afirmó que los agentes debieron usar fuerza para esposarlo, ya que Levy se mostró reacio a colaborar. Según su reporte, aún se encontraba bajo custodia policial a la espera de ser presentado ante un juez, quien decidiría si se le concedería la libertad bajo fianza.

Los antecedentes de Levy

Los problemas judiciales de Levy no comenzaron con este episodio. En octubre de 2023, la policía acudió a su domicilio tras una discusión con su expareja, Elizabeth Gutiérrez. Aunque el enfrentamiento no pasó a mayores, el altercado fue registrado por las autoridades.

Luego, en enero de 2024, Gutiérrez reportó un incidente más serio: el actor habría llegado alterado y armado a la residencia familiar, bajo sospechas de infidelidad. Él negó todas las acusaciones. Finalmente, el 2 de marzo de este año, Elizabeth regresó con su hija Kailey y dos sobrinas, y un nuevo conflicto surgió. La adolescente intentó ingresar a la habitación de su padre tras escuchar voces femeninas, lo que derivó en un forcejeo con el actor.

William explicó: “Después de un mes y medio, Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara”.