Destrozó a la China Suárez: Benjamín Vicuña habló del vínculo de su ex con Mauro Icardi

La China Suárez Eugenia ”China” Suárez.

Su incomodidad con el tema

El intérprete profundizó sobre su incomodidad ante el rol que algunos medios buscan asignarle: “Son temas que no son mis temas, lo único que tengo en común son mis hijos, cuando me tratan de dar un rol o un lugar me incomoda un poco. Venía de un estreno, voy saliendo y pum, me meten un micrófono por el tema, pero me la banco; después otra me la banco, pero hay días en los que uno dice ‘Por favor, hablemos de la película o de la serie’“. Agregó también: ”No es por lavarme las manos, es por hablar de lo que realmente me apasiona y me gusta, que es mi trabajo“.