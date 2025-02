"Después desaparecen": Mel Brizuela apuntó contra la China Suárez por la adopción de mascotas

La ex vocalista de Agapornis también opinó sobre las conductas de Wanda Nara y Mauro Icardi con sus perros adoptados.

Mel Brizuela, exvocalista de Agapornis y reconocida activista por los derechos de los animales, generó controversia al expresar su preocupación por el paradero de varias mascotas adoptadas por figuras del espectáculo, entre ellas Eugenia la China Suárez. La actriz habría adoptado dos perros a través de ella, pero desde entonces no tuvo más noticias sobre su destino.

Las palabras de Brizuela Brizuela, quien colabora activamente con refugios y promueve la adopción responsable, no solo apuntó contra Suárez, sino también contra Wanda Nara y Mauro Icardi. En su descargo, cuestionó el hecho de que estas celebridades suelen exhibir a sus mascotas en redes por un tiempo, pero luego dejan de mostrarlas sin explicaciones. “Todos hablan de quién engañó a quién, pero a mí solo me preocupa una cosa: la cantidad de perros y gatos que han comprado o adoptado esta gente. Wanda, Mauro...”, expresó en su video. Posteriormente, lanzó una acusación aún más grave: “La China tiene un montón de perros, a mí me adoptó dos y nunca más supe dónde están”.

image.png Brizuela criticó las conductas de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara. La denuncia de la cantante reavivó el debate sobre la tenencia responsable de animales y el impacto de la exposición mediática en la adopción. “Viven viajando de un lado a otro, un día muestran un salchicha, al otro un pomerania, un chihuahua... pero después desaparecen cuando dejan de ser tiernos”, agregó Brizuela, generando una ola de reacciones en redes.

El mensaje de Icardi a Wanda Nara En medio de la polémica, Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la escena mediática al enviarle un mensaje a Wanda Nara en el día de su cumpleaños, en el que le dejó en claro que hace tiempo quería estar con Eugenia Suárez. Ángel de Brito mostró en LAM (América) el extenso texto que el delantero del Galatasaray le envió a su exesposa, en el que expuso detalles desconocidos sobre el escándalo del Wandagate y sus verdaderas intenciones en aquel momento.

image.png “Por si no te quedó claro, te lo escribo: hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy”, expresó Icardi en el mensaje. A su vez, reveló que, pese a sus deseos, continuó con Wanda Nara por el bienestar de sus hijas y porque ella viajó a París en un intento de reconciliación. “Ahí pensé en mis hijas y te di otra oportunidad cuando viniste y te instalaste rogándome en París, cuando no te quería ni ver”, afirmó el futbolista.