De Emilia a Lali y Tini: qué opinan sobre la hipersexualización en el pop y el reggaetón "feminista"

“A mí no me gusta cuando lo sexy está como una obligación , eso de que ‘porque soy mina tengo que verme sexy en un videoclip’. Lo hago en los parámetros en los que me sale natural, cuando la canción me genera esa imagen o el video lo amerita”, reflexionó.

Por su parte, Nicki Nicole apuntó a la doble moralidad de un público que reclama cuando las mujeres se sexualizan, pero que a la vez les exige más que a los hombres en la industria musical: desde lo performático, el estilo, la vestimenta y hasta habilidades extra como el baile.

“Siempre se habló entre nosotras de que no nos dejemos llevar nunca por los medios de comunicación o por esos programas que intentan comparar a las mujeres. Lo suelen hacer siempre con nosotras”, aclaró en 2023.

El caso de Tini y María Becerra: "¿Miénteme, haz lo que tú quieras conmigo?"

Tini, a quien siguen muchas niñas desde su rol protagónico en "Violetta", la tira infantil de Disney (2012-2015), fue duramente criticada en dos oportunidades. La primera, cuando lanzó el tema “Miénteme”, junto a María Becerra. En redes —e incluso en México— fue censurado por incitar, según algunas interpretaciones, a la violencia de género y a la sumisión femenina.

Sobre la posibilidad de hacer "reggaetón feminista", la cantante reflexionó a días de haber estrenado el polémico tema: “Todavía faltan muchísimas mujeres en la industria, trabajando, haciendo y mostrando que sí se puede. Unirnos entre nosotras y potenciarnos aún más. Estar ahí la una para la otra. Y que se empiece a generar ese lugar, no solamente para las artistas cantantes, sino también dentro del estudio, para las músicas o para las productoras”, incentivó.

Años después, agradeció al feminismo actual y reconoció que aún está aprendiendo de qué va y cómo aplicarlo, día a día, en su trabajo.

María Becerra, en referencia a “Miénteme” y a las críticas, respondió: “Si me decís que la canción está incentivando a que los hombres hagan lo que quieran con una mujer, estás completamente errado”.

La joven intérprete lamentó que, una vez más, la censura termine recayendo sobre las mujeres. “Es como que me digan: ‘dejá de usar pollera corta porque estás incentivando a que te toquen, a que te manoseen, a que te digan cosas por la calle’. ¿Por qué la censura cae sobre mí nuevamente? ¿Por qué no le enseñás al hombre que no tiene que tocarme, que no tiene que decirme cosas?”, relató en una entrevista, y agregó: “Y más que nada hablando de México, donde hay tantas canciones machistas que hablan muy mal de la mujer. Ahí es donde tiene que ir la censura en todo caso, no a nosotras”.

“Me tiene un poco cansada”: la opinión de Emilia Mernes

Cuando salió "Bunda", Emilia Mernes respondió a las críticas en X (ex Twitter). Aclaró que las acusaciones de estar hipersexualizándose la tienen cansada y que, justamente, la canción es una sátira e ironía sobre ese tema. Además, apuntó contra la doble vara con la que se analiza la expresión de la sensualidad femenina: aseguró que la sociedad la juzga por querer mostrarse libremente.

cartel-emilia-mernesjpg El cartel viral de una nena en el show de Emilia Mernes que decía: “Emi, soy tu fan. Por vos me hago un OnlyFans”. gentileza

Después, en una entrevista con un medio español, profundizó sobre las polémicas que la rodean: “Disfruto de mostrarme sensual en los videos. Lo hago desde hace años, no es nuevo. Opto por mostrar mi culo, mi cuerpo, y está completamente bien porque lo elijo yo. Eso no significa que me esté sexualizando”.

Remarcó que se trata de una elección personal, pero que suele ser motivo de escándalo solo cuando se trata de mujeres. “Si aparece un hombre desnudo en un videoclip, no es un tema de conversación”, comparó. Y concluyó: “Nosotras podemos hablar de sexo y ser sensuales, y eso no significa que nos estemos sexualizando, sino que estamos siendo quienes deseamos ser”.



Artistas apuntan a su condición de mujeres como foco de las críticas, cuando en géneros urbanos como el reggaetón históricamente hombres se dedicaron a cantarle al cuerpo o la sexualidad de ella; otras, reflexionan sobre el rol del feminismo en sus trabajos; y, finalmente, cantantes como Emilia decidieron tomar los constantes reclamos como inspiración para sus creaciones con esta nueva era que comenzó con "Bunda" y siguió con "Blackout", junto a Tini y Nicki, y "Pasarella" donde ironiza el trono en que la sentaron de creación y producto de la industria musical.