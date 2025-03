Daniel Rueda: el marchand prepara un monumental libro sobre arte mendocino

—Ese proyecto nació porque cumplí 20 años de gestionar arte y cultura en Mendoza. Y a los responsables de la editorial Bisman, una editorial importante en Buenos Aires, más que todo inclinada a la Arquitectura y el Diseño, le interesó mi trabajo. Ellos están asociados a otra editorial en Barcelona, la cual les requirió material de artes visuales, pero que no fuera sólo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces prestando atención a las experiencias regionales llegan a mí y me proponen hacer un libro. El libro nace por una invitación de ellos, especialmente del titular de la empresa, Hernán Bisman.

—Claro. Surgió lo de hacer un relevamiento de los 20 años y seleccionar 20 artistas. Pero eso fue un poco limitante para mí, porque no es fácil elegir sólo 20 artistas cuando uno ha gestionado durante 20 años la difusión de nuestro ecosistema de artes visuales, por así decirlo. Entonces, armé un equipo de trabajo. Eso es un poco lo que yo destaco: que siempre he trabajado en equipo, porque siento que nadie se puede construir solo. O sea, creo totalmente en la necesidad de trabajo colectivo. Ahí se sumaron Paula Pino y Pablo Chiavazza como historiadores de arte. Le pedimos ayuda a una archivista, que hizo un relevamiento de los 20 años del trabajo periodístico. O sea: ella empieza a recopilar y relevar revistas, diarios, publicaciones virtuales y se encuentra con todo el material que nos permitió ver que hemos visibilizado a 450 artistas a lo largo de los 20 años.

—¿Qué surgió de ese trabajo en equipo?

—No sólo son los artistas. Del relevamiento surgió que a lo largo de los 20 años trabajé también con más de 30 curadores, varios montajistas y profesionales de diversos rubros: conservadores, restauradores, abogados que me ayudaron en el tema de propiedad intelectual, arquitectos que me ayudaron con las salas, diseñadores e iluminadores. Con todo ese material que compone el libro, ellos me dicen: “Esto es como escrito sobre la piel. Vos no serías nadie sin todos estos artistas, todas estas profesiones y todas estas empresas”. Porque también se relevan las empresas que a lo largo de 20 años cruzaron en mi gestión. Eso lo van sacando de los logos y los agradecimientos, de las notas de prensa y de los catálogos, y arroja más de 70 empresas, de Mendoza en su mayoría. Y Diego Pinilla Amaya, un colombiano que es el diseñador del libro, me señala: “Esto es un verdadero ecosistema que ha creado tu marca. Nosotros lo que vamos a proponerte es hacer un libro en el que se refleje esta asociación de arte, empresa y también el Estado”.

Daniel Rueda Portada y detalles de edición del libro que celebra los 20 años de Daniel Rueda con el arte.

—Sé que son demasiados, pero ¿podrías nombrar a algunos de los artistas que están en el libro y en la muestra?

—Claro. En libro y muestra tenemos obras de Antonio Sarelli, Omar Juri, Susana Dragotta, Alberto Thormann, Luis Quesada, Orlando Pardo, Roberto Azzoni, Víctor Delhez, Germán Álvarez, Guillermo Rigattieri, Juan Castillo, Laura Valdivieso, Marcela Furlani y de muchos otros.

— ¿El libro también contiene una entrevista que te hicieron?

— El diseñador, Diego Pinilla Amaya, me propone hacerlo con mucha imagen, como un buen libro de arte, pero que tenga también contenidos que pasen por lo afectivo, lo anecdótico. Que no sea un libro meramente académico. Y que me sincere y cuente incluso los dolores de cabeza. En ese momento se decidió que Andrea Calderón (colaboradora de Los Andes) me entrevistara. Me entrevistó en cuatro ocasiones, fueron 12 horas de grabación y de ahí sale una nota donde yo le hablé con el corazón, o sea, le hablé de los buenos y de los malos momentos, pues todo parece muy fantástico, pero los dolores de cabeza, los proyectos que no avanzaron, que los bajaban con un pulgar… Pasamos por todo en 20 años. Gente que subestima la profesión del artista, también la viví. Gente que me ha llegado a decir: “Che, ¿tan carito es colgar cuadros?”. Cosas, situaciones que han sido violentas, porque algunas personas creen que es solamente poner un clavo. Por su lado, Hernán Bisman también me dijo: “No lo vamos a hacer solamente autorreferencial. Es necesario que sea un libro de la gestión de Daniel Rueda, pero como recorte, que cuente qué pasó en Mendoza, en la región, quiénes te apoyaron, qué se logró, qué se visibilizó, pero también te vamos a pedir que esos 450 artistas te elijas 100 artistas en donde la anécdota sientas que te atraviesa y que se quedó con vos.”

—¿La presentación del libro va a hacerse en simultáneo con una muestra de la Colección Daniel Rueda?

—No, no. La colección sola la voy a presentar en julio. Tengo fecha en el Museo Carlos Alonso. Pero no va a estar atada el libro. El libro creo que va a estar ya terminado para octubre, si Dios quiere. Pero mi idea es llevar estas 100 obras y acompañarlas con el libro, que muestra cómo creamos nuestra propia identidad, luchando contra un sistema de legitimación que, la verdad, depende cien por ciento de la mirada de Buenos Aires. Sin embargo, nosotros tranquilamente tenemos la identidad suficiente como para mostrarnos como una región independiente.