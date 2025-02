Dalma Maradona se quebró al pedir Justicia por la muerte de su padre y confesó lo peor

" Mi mamá está preocupada porque tiene miedo y yo le digo 'a mí no me importa'. Miedo porque manejan todo, tienen mucha plata, manejan gente... la verdad, pero yo le dije que realmente a mí no me importa", expresó Dalma con la voz entrecortada y visiblemente angustiada.

Ángel de Brito, al escucharla, intentó explicar el temor que siente Villafañe: "El miedo de Claudia es a la mafia que hay alrededor". La actriz, sin ocultar su indignación, reafirmó su postura y dejó en claro que no piensa quedarse callada: "Yo sé a qué me enfrento, pero no puedo hacer otra cosa, no me puedo quedar callada y no hacer estos videos. Necesitamos que la gente sepa".