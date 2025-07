Daddy Yankee volvió a la música pero tuvo que cambiarse el nombre: el conflicto legal con su exesposa

Ahora, al cambiar su nombre artístico y optar por la abreviatura DY, Ramón Ayala podría evitar el compromiso de compartir sus futuras ganancias dentro del ámbito artístico.

A través de sus redes sociales, y en medio de la promoción de su nuevo sencillo, el cantante puertorriqueño anunció su nuevo nombre artístico. En el video titulado DY is Back, en el que aparece junto al actor Anthony Ramos, este le pregunta si está listo, a lo que el cantante responde: “Estoy listo”.

Embed - DY is Back | Official Trailer with Anthony Ramos