Gran show en la final del Mundial de Clubes: Robbie Williams, Laura Pausini, J Balvin, Doja Cat y Coldplay

La fuerza de voluntad de Kelly lo impulsó a forjar una carrera musical pese a las adversidades. A los 18 años, su interpretación de Imagine de John Lennon en The X Factor Australia en 2011 lo catapultó a la fama. “Tras unas cuantas reproducciones en plataformas digitales, viajé a Estados Unidos, donde he tenido la oportunidad de trabajar con gente increíble, desde Quincy Jones hasta Bruno Mars, y hace poco me fui de gira con Coldplay”, detalló.