Cómo fue la desoladora reacción de Martina Pereyra al enterarse de la muerte de su abuela

Loccisano explicó que Pereyra se encontraba en el hotel y que no asistiría al debate habitual por su estado emocional : “Me acaban de confirmar, 99,9 por ciento seguro, que Martina hoy no va al debate. Se enteró lo de la abuela y está muy mal en este momento”, explicó.

Para Locho, la familia tomó la decisión correcta al no informarle antes: “Excelente decisión de la familia y estoy totalmente de acuerdo”. Finalmente, Martina sí se presentó en el debate y habló con Santiago del Moro sobre lo ocurrido. “Estoy bien. Fue un shock hoy cuando me lo contaron, pero fue decisión de mi familia. Lo entiendo y lo comparto. Todavía siento que no caí”, expresó con calma, aunque conmovida.

El conflicto dentro de la casa

La salida de Martina estuvo marcada por una fuerte carga emocional y una traición inesperada dentro del juego. Su relación con Santiago “Tato” Algorta, quien era líder de la semana, terminó rompiéndose cuando él decidió no salvarla de la placa. Esa jugada selló el destino de Pereyra, que perdió el mano a mano contra Catalina Gorostidi. Antes de salir, confesó su decepción a Juan Pablo de Vigili: “Soy más pelot…, la casa me votó por estar al lado de él y él me regala en placa. Me peleé con Lourdes por defenderlo”, lanzó con bronca.

La reacción dentro de la casa no tardó en aparecer. Apenas Martina cruzó la puerta, Chiara, Lourdes, Ulises y Catalina enfrentaron a Tato con furia y sarcasmo. “Qué buena jugada la del líder, eh”, le soltó Chiara con ironía. Lourdes, visiblemente molesta, le gritó: “Ahí está, andá sacando de a una, así te quedás con Lucecita que le tenés tantas ganas, alzado de m...”. Chiara remató con otra estocada: “El gran estratega, sacó a la que más lo quería”, mientras los demás lo tildaban de “ridículo”.