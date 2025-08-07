7 de agosto de 2025 - 14:09

Cómo es "Sonósfera", el ciclo que tendrá una nueva fecha en el Estudio Fusari

El ciclo combina música y palabras, en una experiencia sensorial única. Este viernes 8 de agosto en el Estudio Fusari.

image
Por Andrés Aguilera

Este viernes 8 de agosto, a las 21, el Estudio Fusari (Uruguay 722, Ciudad) abrirá sus puertas a una nueva edición del ciclo "Sonósfera", un espacio artístico donde la música y la palabra se funden en una experiencia sensorial única.

Con una propuesta que combina canciones originales y textos poéticos o ensayísticos, el encuentro invita a dejarse llevar por una atmósfera tejida entre sonidos y sentidos. Las entradas tienen un valor de $10.000 y se pueden reservar escribiendo al 261-5181103.

Cómo es el ciclo

"Sonósfera" es mucho más que un espectáculo: es una experiencia colectiva y mutable, que se reinventa en cada edición a partir de las voces, las letras y los arreglos de quienes lo integran. Cada presentación es una trama diferente, un cruce de emociones, relatos y reflexiones que se hilvanan en el aire a través de la música y la palabra.

Esta edición contará con la participación de Cecilia Salinas, Gisela Levin, Clonti Benegas y Lu Libertina, cuatro artistas que conjugarán sus obras y sensibilidades para darle vida a un recorrido íntimo y compartido. A través de composiciones propias, textos seleccionados y arreglos pensados en conjunto, las artistas buscarán abrir un espacio donde el público no solo escuche, sino también interprete, complete, imagine.

