Show, fiesta y nostalgia: La Skandalosa Tripulación celebra el décimo aniversario de "Tal cual somos"

Diez años no se cumplen todos los días, y mucho menos cuando se trata de un disco que marcó a fuego la identidad de una banda. "Tal cual somos" , el segundo álbum de La Skandalosa Tripulación , fue eso: un manifiesto sonoro que mezcló ska, cumbia, reggae y rock con letras sinceras y callejeras, surgido en un momento de crecimiento creativo y emocional. A una década de aquel lanzamiento, el grupo mendocino vuelve a sacudir el escenario con un show especial que promete reencuentros, nostalgia y mucha celebración.

Este sábado 2 de agosto, Nido Club (exN8) será el epicentro del festejo: una noche larga, potente y cargada de energía, en la que no faltará coreo, pogo, secciones de viento explosivas y ese calor de fiesta popular que siempre caracterizó a La Skandalosa. La cita es a las 23, y como aperitivo de lujo estará el chileno DJ Gatica . La entrada general, disponible en EntradaWeb.com, sale $18.000.

El espíritu de "Tal cual somos" sigue vivo no solo en el repertorio que los fanáticos piden una y otra vez, sino también en la actitud colectiva de la banda: una tripulación que no dejó de navegar, mutar y reinventarse sin perder el rumbo, pese a golpes tan importantes que sufrieron, como el fallecimiento de Rodrigo "El Cebo" Cara , el vocalista del grupo, en 2016.

"Para la noche del sábado tenemos un show que es esqueleto y base de lo que fue el recital de la Nave Cultural, festejando los 10 años de la presentación del disco 'Tal cual somos' y de la filmación del DVD que fue una noche que quedó grabada en la historia de la banda", nos dice Mauro Ferrari, quien (tras haberse alejado de la banda en 2020) volvió a las filas skandalosas el año pasado. "No sabíamos que ese recital iba a ser tan emblemático, y la idea es repasar un poco flashes de ese show. La idea no es hacerlo exactamente igual, sino utilizar el esqueleto de ese recital y agregar condimentos: canciones que modifiquen un poco la lista, incluyendo la presentación de un tema nuevo", anticipa.

-Es increíble volver a tocar ese disco o ese show de esa manera porque creemos y sentimos que es el show y el disco que más representa o que más legado marca en la historia de la banda. Si bien ha habido un montón de hitos y cuestiones que rodean a giras o recitales que fueron súper importantes —como la presentación de "Aguante el aguante" en el Arena, que fue gigante también para nosotros—, ese recital está muy marcado en la gente que sigue a la banda, en cómo impactaron las canciones en el público y en nosotros. Es un disco que, por el solo título, ya perseguíamos mucho la esencia. Buscando esto de ser tal cual somos, defender las canciones tal cual somos. Nos puso en un lugar muy honesto, muy despojado de otra cosa que no fuese nuestra propia identidad. Entonces es muy bonito poder volver a esa energía, que es algo que siempre se intenta sostener, pero acá presentándolo a flor de piel.

-¿Qué recuerdos tienen de esa noche en que grabaron el DVD?

-Los recuerdos son impresionantes. Lo primero que se nos viene a la mente siempre es la cantidad de trabajo que llevó montar ese espectáculo. Organizar para filmar un DVD, montar los invitados, preparar el show, la escenografía (que fue pintada a mano), los elementos que había alrededor del show (en la parte alta de la Nave, llena de cuadros, que es una muestra que repetimos ahora también en estos 10 años). Había pintada en vivo.

Fue un montaje muy desafiante, muy lindo, que generaba mucha expectativa sobre cómo lo iba a recibir la gente, pero también tenía una exigencia muy alta. Nosotros trabajamos desde el conocimiento, pero también desde lo intuitivo, encontrándonos día a día con algo nuevo que resolver y haciéndolo de la mejor manera posible.

- ¿Imaginaban entonces el impacto que iba a tener en la historia de la banda?

- Jamás imaginamos el impacto que iba a tener. También algo que nos quedó muy grabado fue que, apenas empezó a sonar el primer tema, las entradas estaban agotadas y había gente que se había quedado afuera. Empujaron para poder ingresar y terminó entrando mucha más gente de la que se había vendido. Fue algo muy loco, que si bien era llamativo y podía traer algún inconveniente, fue impresionante el amor y el calor que se sentía.

Arrancar a tocar y ver que las puertas se abrían y que la gente entraba corriendo fue una locura. Se grabaron cosas muy poderosas. También es un show que lo tiene al Cebo en su máximo esplendor. Es encontrarlo ahí, volver a verlo ahí. La banda con completa contundencia en su sonido y en sus formas.

Música sin fronteras

-En estos diez años, ¿cómo sienten que evolucionó su sonido y su mensaje desde aquel disco que consolidó su identidad musical?

- Han pasado muchas cosas. La Skandalosa se caracteriza por ser una banda que ha tenido que mutar mucho. Y digo “tenido” porque ha superado la idea de la búsqueda del querer mutar como algo voluntario: muchas veces fue algo que se nos impuso. Para el armado del primer disco y la primera gran formación de la banda, hubo que rehacer la estructura cuando salió Julián Borromei y entré yo, entró Agustina “Gitana” Romano, entró el Negro, el Cebo pasó a cantar... Entonces todo ese primer disco, todos esos primeros años, fueron muy experimentales. Y si bien para afuera se mostró de una manera, para la banda fue un encontrarse con algo. El segundo disco también vuelve a mutar, ahí sí por elección, porque se afianza la imagen del Cebo como cantante, la banda estaba sólida. Pero ya después, "Aguante el aguante" se hizo sin el Cebo, con muchos cambios. En el día a día la banda giraba a México, giraba mucho por Chile, le pasaban cosas muy interesantes… entonces fue un cimbronazo fuerte. Después llega "Transparente", que se hace pospandemia. Ya no estaba presente yo. Había sucedido que los chicos quedaron varados en México. Entonces: muchos cambios, permanentemente. Y ahora, otra vez, de alguna manera, volviendo a mutar. Recuperando un poco el camino de los primeros discos, yo volviendo a estar en la banda. Es muy loco cómo ha ido mutando la banda en su búsqueda de sonido, y siempre pensando en avanzar, en aprender. Cada disco con más bagaje de los músicos que integran la banda, con mucho más conocimiento, pero adaptándose un poco al “quiero” y un poco al “debo”.

-¿Qué lugar ocupa Rodrigo "El Cebo" Cara hoy en la banda, en lo emocional y en lo artístico, al repasar estos diez años?

- El Cebo ocupa el lugar de ser la máxima bandera. Es así. Si bien La Skandalosa está conformada por todas las almas que integramos la banda y que hemos hecho un camino gigante, el Cebo es la bandera que representa mucho a la gente y que a nosotros nos conmueve y nos moviliza un montón. Es la pieza que nos va a faltar en el día a día en este plano físico, pero también es parte del motor álmico y del corazón que tenemos para seguir caminando, para representar muchas de las cosas que hacíamos con él, de las cosas que vivíamos con él. Nos enorgullece. El Cebo es todo. Lo tenemos siempre. En la sala hablamos de él, ponemos audios de él, está presente en voz alta y en silencio también. Ocupa todos los lugares a la vez, de alguna manera. Es algo muy visceral, que está en mi corazón.

-¿Qué nuevos proyectos tiene La Skandalosa después de este concierto aniversario? ¿Hay nuevo material en camino o planes de gira?

- Bueno, después de este recital, como ya un poco se sabe, estamos trabajando en canciones nuevas. Todavía, por si acaso, no voy a decir mucho en concreto, pero la idea es que van a salir un par de canciones nuevas. Queremos presentar un poco de lo que nos está atravesando hoy por hoy. Va a ser un sonido fresco, recuperando un poco ese sonido de los primeros discos: más ska, más rockero, más “para adelante”, más poguero. Es como un rejuvenecer también de la banda. Y a partir de las canciones y lo que va pasando en el día a día, veremos hacia dónde eso nos lleva. Con la hoja completamente en blanco. La banda hoy por hoy está en un presente en el que intenta ir despacio, no correr. Decidir el próximo paso después de haber dado el anterior. No hay planes macro, pero sí hay ganas. Y donde las ganas nos representen y nos encuentren, donde lo que sucede nos motive y nos dé tela para seguir cortando, ahí va. Entonces ahora vamos por este show. Tenemos las canciones que estamos trabajando. En septiembre vamos a volver a tocar —que ya se ha anunciado un poco—, y después iremos viendo. Ojalá vengan más shows, más canciones, más planes. Pero vamos despacio.

