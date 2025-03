Camila Homs preocupó a todos debido a su grave estado de salud: "Así estoy hoy"

Por otro lado, hace unas semanas, la modelo también llamó la atención con una publicación en la que expresó su angustia por el caso de Kim, la niña asesinada en La Plata. Luego de escuchar las declaraciones de Marcos Gómez, padre de la menor, no pudo contener su indignación y se sumó a los pedidos de justicia.

A través de sus redes sociales, compartió un video donde el hombre, visiblemente afectado, pedía apoyo. “Se llevaron a mi ángel. Se me parte el alma y estoy destrozado”, expresó entre lágrimas. La reacción de Homs no tardó en llegar. Conmovida por sus palabras, escribió un mensaje contundente: “No puede ser. No lo puedo entender. Me parte el corazón escuchar esto. Dejaron a ese papá sin su hijita, a una familia entera destruida por el resto de su vida”.

Además, aprovechó para hacer una reflexión sobre la impunidad en estos casos y cuestionó la falta de respuestas por parte de las autoridades: “¿Por qué? ¿Por qué permiten que pasen estas cosas? ¿Hasta cuándo?”. Su mensaje se viralizó rápidamente y se sumó a las múltiples voces que exigen justicia y mayor seguridad.