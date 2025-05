Así es la nueva temporada de la serie con Nicole Kidman más vista en el streaming

En la nueva entrega de " Nine Perfect Strangers", la misteriosa gurú Masha Dmitrichenko , interpretada por Nicole Kidman , vuelve con su particular enfoque de sanación emocional.

Nicole Kidman vuelve a la plataforma Amazon con la segunda temporada de la serie Nine Perfect Strangers

Nine Perfect Strangers

Una serie que volvió por demanda del público

"Nine Perfect Strangers" se estrenó originalmente en agosto de 2021 y fue el debut más visto en Prime Video ese año. Aunque fue concebida como una miniserie, su éxito rotundo llevó a su renovación. Esta segunda temporada es producida por Made Up Stories, Blossom Films (la productora de Kidman) y FIFTH SEASON, que también se encarga de la distribución internacional.

Con una combinación de drama psicológico, paisajes cinematográficos y personajes complejos, la nueva entrega promete mantener el tono intrigante y provocador que atrapó a millones de espectadores.

Tráiler oficial de "Nine Perfect Strangers"