Así era el humilde auto azul de Pepe Mujica por el que le ofrecieron fortunas que rechazó

Falleció el ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica a los 89 años

No importaba que le dijeran, Pepe Mujica prefirió su legendario vocho y no usar un vehículo de alta gama como lo hacen la mayoría de los mandatarios en todo el mundo, donde un jeque árabe intentó comprarle su Beetle .

Los comentarios no le importaron a Mujica y con él inició su mandato en 2010 y lo terminó en 2015 . Sin embargo, en 2014 recibió más de una oferta por el ya viejo auto.

Mientras que la segunda fue de parte del embajador de México en Uruguay, Felipe Enríquez, quien le ofreció a cambio por su vehículo 10 camionetas o subastarlo.

Pepe Mujica Así era el auto de Pepe Mujica, que nunca vendió a pesar de recibir grandes ofertas. Web

Aunque en un inicio dijo que estaría abierto a una oferta dado que no estaba atado a los "fierros" ( "Yo no tengo compromiso con los fierros") posteriormente señaló que no lo haría. "Nunca podríamos venderlo porque ofenderíamos a esos amigos que se juntaron para hacernos ese obsequio", dijo Mujica en un programa de radio.