Alan Fernández, prófugo en la causa de Morena Rial, teme entregarse y denuncia influencias en la Justicia

Alan Martín Fernández, de 23 años, es uno de los prófugos en la causa que investiga un robo en Villa Adelina, San Isidro, en el que está involucrada Morena Rial. Aunque reconoce haber participado en el primer episodio, una entradera frustrada, se niega a entregarse porque asegura que la influencer tiene poder sobre la Justicia.

Las palabras de Alan Fernández Respecto al primer intento de robo, admitió su participación: “Me hago cargo del día 22. Eso se hizo viral en todos lados, todo el mundo ya sabía mi nombre y mi número de documento”. Sin embargo, al ser consultado sobre si su encuentro con Rial tenía como objetivo cometer un delito, respondió: “Ella me dijo ‘vení y acompañame’. Yo me estaba volviendo, pero ella quería que vayamos a la costa. Le expliqué ‘me estoy volviendo porque me estoy quedando sin plata’”.

Según su relato, Morena insistió en que la acompañara y le habría dicho: “Acompañame vos que sos hombre”. En ese contexto, Fernández aceptó. “Yo la acompañé, de eso me hago cargo. No fui a robar directamente, ella me dijo ‘acompañame a hacer una cosa’ y no pregunté”, aseguró.

image.png El joven también expresó su preocupación por las circunstancias del caso. “No soy ignorante, me hago cargo de las cosas y no tengo problema en presentarme ante la Justicia. Pero claramente aquí hay mucho en juego”, afirmó, y rechazó la versión de que sería el líder de una banda delictiva: “¿Líder de una banda? Aquí no hay una banda de nada”.

La denuncia de influencias Además, confesó que siente temor por las personas involucradas en el entorno de Morena. “Imagínese, uno de los mejores periodistas de Argentina -refiere a Jorge Rial-, uno de los mejores abogados del país -Fernando Burlando-, tienen poder económico, poder y contacto con la Justicia. Tienen a una chica que se hace cargo de un robo y al otro día sale libre. Yo dudo en presentarme porque no sé qué me puede pasar”, expresó.