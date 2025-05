Acusaron de robamaridos a Jujuy Jiménez y la modelo no se quedó callada: "Habla desde el despecho"

Rápidamente, Sofía Jujuy Jiménez salió al cruce a través de su perfil y sentenció: " Si hay algo que no soy es robamarido , por eso hice ese comentario la vez pasada en el posteo que la verdad lo hice muy desde el corazón, compartiendo algo que me está pasando de verdad, que me pregunto cómo puede ser que haya algunas roba maridos y hay otras, como yo, que no queremos ni siquiera tener uno".

"De repente me despierto esta mañana y veo esto en el chat de mis amigas. Hay un personaje que está comentando esto, que yo le escribía insistentemente a su marido. Cuando vimos esto dijimos ‘¿Quién carajo es esta mina?’ ‘¿De qué está hablando?’", siguió.

Luego, la famosa contó que buscó quién era la mujer en cuestión y se encontró con Mel Gadano, periodista y exmujer de Alex Campbell (se casaron en 2018 y se separaron en 2024), un dirigente político en Provincia de Buenos Aires.

"A mí podés tildarme de lo que quieras, pero roba maridos no. No señora, yo no me meto ahí", se defendió.

Luego, al ver que muchos periodistas la contactaron para que diera más detalles sobre lo ocurrido, Jujuy Jiménez realizó un nuevo descargo: "No tengo mucho más para decir. Honestamente, me escriben un montón de personas... Si esta señora dice que yo llamé, que muestre las pruebas. Yo estoy muy tranquila, se quién soy. Al tipo no lo conozco y a ella mucho menos".

"Entiendo que cuando uno está enojado o habla desde el despecho puede hacer o decir cualquier cosa, pero no me quieras ensuciar. Yo tengo buena onda con todo el mundo, pero hay un límite", lanzó.

Mel Gadano, por su parte, amplió su acusación contra la modelo y fue explosiva: "Es verdad que lo llamabas a mi marido insistentemente. En 2023, yo estaba en una reunión familiar y sonaba sin parar un teléfono. Lo agarré pensando que era el mío, pero era el de mi exmarido".

"¡Tres llamadas le tiro! No mientas. Hoy en día, lo amantes no se siguen por Instagram, es un quemo.Flaca, cerrá el ort... y cometela, porque estoy diciendo la verdad y lo sabés. Hacete cargo y sino cerrá el cu...", increpó Mel Gadano a Sofía Jujuy Jiménez.