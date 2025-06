A cinco años de la muerte de Carlín Calvo, el tierno recuerdo de su hijo mayor, Facundo Calvo

Carlín Calvo hoy: “Es como un chico de primer grado, no puede leer ni escribir” Carlín Calvo hoy: “Es como un chico de primer grado, no puede leer ni escribir”

En otro pasaje de la entrevista, Facundo compartió una anécdota entre risas. “Fuimos solos al Mundial de Sudáfrica a ver jugar a Argentina. Estábamos discutiendo, nunca antes lo había puteado y esa vez le dije ‘¡pelotudo!’ y se cagó de risa. Nos abrazamos y ya”.

Finalmente, habló de la etapa más difícil, cuando Carlín ya estaba afectado por las secuelas del ACV. “Cuando se enfermó, hubo momentos duros. Podía compartir fútbol y cosas, pero ya no podía tener una conversación normal. Me quería preguntar cómo me había ido en el colegio y decía ‘en el club’. Igual me quedo con que lo pude tener un tiempo más y, dentro de lo que se podía, tuvo unos años en los que estuvo bien”.